20 апреля по 4 мая в Таллинне пройдет очередной фестиваль JAFF, который единственный в Эстонии отвечает за знакомство местной публики с отборной культурной продукцией Юго-Восточной Азии. Точнее, просто Азии, а иногда уже и не Азии. Как такое может быть и почему это совершенно логично, Rus.Postimees выяснял у рулевых фестиваля Артура Веэбера и Тани Мюльбауэр. Получился их личный гид по событиям двухнедельной азиатской интервенции.
Японский бог ⟩ Как на две недели превратить Таллинн в азиатскую столицу
JAFF расшифровывается как Jaapani Animatsiooni Filmifestival. Впервые он прошел в 2007 году и сейчас приблизился к 18-летию. Два года назад организаторы решили расширить зонтик своего бренда и сделать фестиваль паназиатским. Он уже не только про кино – это событие об азиатской кинокультуре в целом. А еще в составе JAFF, точнее рядом с ним проходит J-Tsoon – молодежная ветка со своей командой, выросшая за границы кино.
Основатель фестиваля и компании Ataku, отвечающей за его проведение, продюсер Артур Веэбер говорит, что первая тусовка любителей аниме прошла в «Солярисе» еще в 2009 году. «Первоначально это была встреча фэндома японской манги. Она естественным путем расширялась и доросла до серьезного мероприятия, которое коммутируется с JAFF и в этом году будет проходить в Котле Культуры 20–21 апреля. Мы называем его фестивалем азиатских субкультур», - поясняет Веэбер, который сам глубоко погружен в тему («Атаку» переводится, среди прочего, как «фанат»).
Пестрота азиатской вселенной
Артур и Таня понимают субкультуры широко. Это может быть как старая добрая манга, так и возникшая под ее влиянием китайская маньхуа или корейская манхва. Они не просто клоны японского оригинала, а самостоятельные течения. Обязательно будут «кей-поперы» (исполнители и поклонники K-Pop – корейской поп-музыки), всяческий косплей и азиатские готы, подвидов которых – также тьма. Зачем собирать их вместе? Чтобы растопить лед отчуждения, который нарастает с каждым годом.
«Надо чтобы они почувствовали, что не одиноки, - комментирует Артур идею фестиваля. – Мы, взрослые люди, давим на молодежь. Отсюда то, что в Японии называется «хиккикомори». Это когда люди замыкаются в себе, никуда не выходят, и любой выход наружу для них – большой стресс. Вот мы и пытаемся снять этот стресс. Там воркшопы, конкурсы, мастер-классы, рынок большой. Можно отовариться всяким мерчем хорошенько!»
Хиккикомори (или просто хикки) – «затворничество»: японский термин, описывающий людей, которые отказываются от социальной жизни. Начал систематически употребляться после выхода работы японского психиатра Тамаки Сайто «Социальное затворничество, или вечная юность» (1998), где описываются последствия инфантилизма, развивающегося на фоне высокой степени социально-экономической защищенности. «Хикки» месяцами, иногда годами не выходят из дома, живут на иждивении родственников и ограничивают общение с ними тем, что принимают от них пищу.
Несмотря на изначально японский фокус фестиваля, культурно-географическое расширение для организаторов принципиально. «Концентрация на Японии была бы некорректна даже по отношению к ней самой, - рассуждает Артур. – Она слишком самобытны и влиятельны, чтобы оставаться в одиночестве. Азия давно выходит далеко за свои границы. Всюду товары, гаджеты оттуда, культура и стиль. У нас на J-Tsoon есть дизайн-аллея, где мы размещаем как раз местных дизайнеров, работающих в дальневосточных стилях».
В магазинах по всему миру продаются пособия по рисованию манги. Можно просто скачать на телефон приложение и не прикладывать особых усилий. Но смысл фестиваля – дать площадку тем, кто, по выражению Артура, «креатирует». В этом году на 80 мест, которые предлагает фестиваль, было подано 120 заявок из Эстонии, Финляндии, Латвии и Литвы. Регулярно бывают участники из Польши. Также в этом году победители конкурса косплея поедут на аналогичное событие в Португалию.
Совершеннолетнее кино для всех возрастов
Аниме очень популярно в мире. Сейчас на такое заявление можно разве что пожать плечами – это очевидно. Однако JAFF начинал тогда, когда это была скорее культовая субкультурная история. В конце 2000-х было легче привезти что-то стоящее. Сейчас все скупают Netflix и Crunchyroll (также американская компания, которая потоком транслирует аниме и дорамы). Заполучить у платформ что-то для кинотеатрального показа крайне трудно. Такое положение действует начиная с эпохи пандемии, когда весь контент ушел в платный интернет.
Дорамы – японское звучание английского слова Drama: в японском языке действует закон открытого слога, там «др-р-р-раматическое» рычание фонетически невозможно. «Дорамы» - это сериалы, причем самые разнообразные, например, дорама в жанре комедии – не проблема. Так называется вообще любой сериал, произведенный в Восточной Азии. За исключением России, разумеется, где Азия - тоже Россия.
Артур Веэбер и Таня Мюльбауэр давно хотели менять формат фестиваля, но пандемия не оставила выбора. Интернет-платформам понравилось, что все сидят дома и платят за доступ. Теперь заполучить права у крупных дистрибьюторов нереально, и совершеннолетний JAFF ищет нетривиальные пути. «Смотреть из года в год сплошной японский аниме – увольте, - Артур уверен, что все перемены к лучшему. – Мы все больше показываем художественного и неигрового кино, «азиатскость» которого может быть и чисто концептуальной, то есть не привязанной к стране происхождения».
«У нас есть программа Punane Vaip («Красная дорожка»), где собраны фильмы, которые уже собрали награды, - рассказывает Таня Мюльбауэр. – Например, в этом году мы покажем франко-тунисскую документальную работу «Жило у мамы четыре дочки», которая была в Каннской программе прошлого года. На этом Берлинале была неожиданная картина Абдерахмана Сиссако «Черный чай», раскрывающая неизвестную грань китайской культуры. Мы тоже ее покажем».
«…и не только потому, что мы с ним вместе учились, - подхватывает Артур. – Просто это нечто удивительное, такой кусок Африки в Китае. Это будет фильм закрытия JAFF, показ состоится 4 мая. Мастерское кино, практически идеальное, очень эстетское и при этом человечное. Наш критерий – это возможность удивления. Всевозможные странности, непредсказуемые культурные столкновения – вот что нас увлекает».
Заметный слот фестиваля – архивное кино. Японский классик Кэндзи Мидзогути – один из тройки «величайших» наряду с Куросавой и Одзу. Это он довел до совершенства прием «плана-эпизода», когда вместо монтажа кусков камера непрерывно движется в замкнутом пространстве по прихотливой траектории. Его на фестивале будут крутить наряду с Годзиллой – другой немеркнущей японской классикой, только уже в слоте массовой продукции.
По словам Артура, в этом году удалось добыть права на экранный показ эпохальной встречи карикатурного ящера с Кинг-Конгом, которая случилась к их обоюдному удовольствию в 1963 году. «Недавно вышел очередной фильм о них, и самое время посмотреть, как начиналась история этой нежной дружбы», - смеется Артур.
Кино - это выбор закусок
«Об аниме мы, конечно, не забываем. Покажем первый полный метр Хаяо Миядзаки «Люпен III: Замок Калиостро» 1979 года, - с воодушевлением говорит Артур. – Интересная у нас в этом году программа «Анимация плюс», где мы показываем экспериментальную анимацию, снятую за пределами Восточной Азии. Лично меня очень трогает бессловесная, но эмоциональная испанская картина Robot Dreams о дружбе собачки и робота».
«На правах такого, что ли, экстра-события мы включили в программу «Сказку» Сокурова, - наконец, говорит Таня Мюльбауэр. – Александр Николаевич дал нам личное разрешение на показ картины, которой на родине экран еще долго не светит. Фильм снят в анимационной технике, этот эксперимент нужно смотреть обязательно. По меньшей мере, чтобы составить о нем свое собственное мнение. Ведь ничего подобного в кино еще попросту не бывало».
Один из самых эксцентричных фильмов на кинофестивале этого года – «Салам, Европа» казахстанского режиссера Руслана Акуна. Снималась это комедийный роуд-муви в Эстонии, которая сыграла сразу много европейских стран. В волости Виймси, по словам Артура, удалось найти все необходимые по сюжету локации – Италию, Чехию, Германию, Францию. В Эстонии фильм будет называться Tsau, EU! и даже, возможно, получит театральный прокат.
«У нас все по принципу закуски «тапас», знаете, - подбирает сравнения Артур. – Или того, что называют «шведский стол». Вы всегда сможете выбрать себе что-то по вкусу. Но две трети картин у нас все равно связаны с Восточной Азией, это ядро остается. Просто этот самый восточный акцент теряет географическую локализацию. В глобальном мире все перемешано, и наш зритель – тому подтверждение. Многие люди, глубоко погруженные в «анимешный» фэндом, даже не собираются в Японию. Эта субкультура везде проникла и пустила глубокие корни. В Эстонии, конечно, не без нашего участия», - напоминает продюсер.
Напомним и мы, что уже в следующие выходные в «Котле культуры» пройдет молодежное событие J-Tsoon, а в «Артисе» начнутся фестивальные показы, которые позволят ощутимо прикоснуться к востоку. В современной политической ситуации он часто скрывается за стеной мглы, которую напустил вокруг себя наш ближайший восточный сосед. Но восток огромен и многолик, а на соседях, даже таких больших, свет клином не сошелся.