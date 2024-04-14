Японский бог ⟩ Как на две недели превратить Таллинн в азиатскую столицу

Мероприятия PumpkinFest - подфестиваля в рамках J-Tsoon прошлого года. Фото: JAFF archive

«Надо чтобы они почувствовали, что не одиноки, - комментирует Артур идею фестиваля. – Мы, взрослые люди, давим на молодежь. Отсюда то, что в Японии называется «хиккикомори». Это когда люди замыкаются в себе, никуда не выходят, и любой выход наружу для них – большой стресс. Вот мы и пытаемся снять этот стресс. Там воркшопы, конкурсы, мастер-классы, рынок большой. Можно отовариться всяким мерчем хорошенько!»

Хиккикомори (или просто хикки) – «затворничество»: японский термин, описывающий людей, которые отказываются от социальной жизни. Начал систематически употребляться после выхода работы японского психиатра Тамаки Сайто «Социальное затворничество, или вечная юность» (1998), где описываются последствия инфантилизма, развивающегося на фоне высокой степени социально-экономической защищенности. «Хикки» месяцами, иногда годами не выходят из дома, живут на иждивении родственников и ограничивают общение с ними тем, что принимают от них пищу.

Несмотря на изначально японский фокус фестиваля, культурно-географическое расширение для организаторов принципиально. «Концентрация на Японии была бы некорректна даже по отношению к ней самой, - рассуждает Артур. – Она слишком самобытны и влиятельны, чтобы оставаться в одиночестве. Азия давно выходит далеко за свои границы. Всюду товары, гаджеты оттуда, культура и стиль. У нас на J-Tsoon есть дизайн-аллея, где мы размещаем как раз местных дизайнеров, работающих в дальневосточных стилях».

Оригинальный постер фестиваля JAFF-2024. Фото: JAFF archive