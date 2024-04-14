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Пьяная виновница ДТП пыталась избежать наказания

rus.postimees.ee
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Фото: Kenno Soo

Личность виновницы пятничного ДТП в Вильянди установлена, сообщили в полиции. Сразу после аварии она скрылась с места происшествия. 

В пятницу, 12 апреля, в 21:12 на перекрестке улиц Якобсони и Леола в Вильянди произошло ДТП: столкнулись два автомобиля. Виновник аварии скрылся с места происшествия.

«По предварительным данным, женщина в состоянии алкогольного опьянения врезалась в двигавшийся по главной дороге автомобиль, - прокомментировала дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп. - Полицейские нашли виновницу ДТП и отстранили ее от вождения. В результате ДТП никто не пострадал».

Точные обстоятельства случившегося будут установлены в ходе производства.

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