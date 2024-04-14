Израиль ⟩ Официальный представитель ЦАХАЛ Анна Уколова: мы готовы ликвидировать любую угрозу, направленную на нашу страну

Майор запаса Анна Уколова вернулась на службу во время осеннего призыва резервистов после нападения ХАМАС 7 октября и последние полгода занимается связями с общественностью Армии обороны Израиля. Мы с ней связались утром, когда стало известно, что большая часть ракет и дронов, выпущенных с территории Ирана и сопредельных стран, были успешно перехвачены.

- Анна, сегодня атаку удалось успешно отбить. Это базовые настройки ПВО и «Железного купола», или Израиль знал о возможной атаке и усилил защиту с неба?

- У Израиля есть четыре системы ПВО, которые защищают наше небо. Мы все эти полгода перехватывали разные типы воздушных угроз: были атаки дронами, различные ракеты, выпущенные с территории Ливана, Ирака, Йемена, из Газы. Наши системы ПВО после 7 октября работают очень активно. Когда несколько недель назад власти Ирана начали озвучивать серьезные угрозы об атаке, и это соответствовало нашим разведданным, то батареи ПВО были еще усилены.

Сейчас очень большое количество ракет и дронов было перехвачено до того, как они долетели до Израиля. Взлетели наши истребители, которые перехватывали и дроны, и ракеты до того, как они долетали до границ Израиля, а системы ПВО перехватывали баллистические ракеты, которые достигли Израиля. Всего по Израилю было выпущено более 300 воздушных объектов.