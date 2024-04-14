Сегодня ночью Иран атаковал Израиль со своей территории и с территории сопредельных государств. Rus.Postimees поговорил с майором запаса, пресс-секретарем Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анной Уколовой о том, что сейчас происходит в стране и какими будут ответные действия израильских военных на атаку.
Израиль ⟩ Официальный представитель ЦАХАЛ Анна Уколова: мы готовы ликвидировать любую угрозу, направленную на нашу страну
Майор запаса Анна Уколова вернулась на службу во время осеннего призыва резервистов после нападения ХАМАС 7 октября и последние полгода занимается связями с общественностью Армии обороны Израиля. Мы с ней связались утром, когда стало известно, что большая часть ракет и дронов, выпущенных с территории Ирана и сопредельных стран, были успешно перехвачены.
- Анна, сегодня атаку удалось успешно отбить. Это базовые настройки ПВО и «Железного купола», или Израиль знал о возможной атаке и усилил защиту с неба?
- У Израиля есть четыре системы ПВО, которые защищают наше небо. Мы все эти полгода перехватывали разные типы воздушных угроз: были атаки дронами, различные ракеты, выпущенные с территории Ливана, Ирака, Йемена, из Газы. Наши системы ПВО после 7 октября работают очень активно. Когда несколько недель назад власти Ирана начали озвучивать серьезные угрозы об атаке, и это соответствовало нашим разведданным, то батареи ПВО были еще усилены.
Сейчас очень большое количество ракет и дронов было перехвачено до того, как они долетели до Израиля. Взлетели наши истребители, которые перехватывали и дроны, и ракеты до того, как они долетали до границ Израиля, а системы ПВО перехватывали баллистические ракеты, которые достигли Израиля. Всего по Израилю было выпущено более 300 воздушных объектов.
Жители Израиля были предупреждены. К сожалению, мы уже годами научены бегать в бомбоубежища. Они есть в домах, а в отдельных квартирах есть защищенные комнаты. Жители Израиля были готовы, армия к этому была готова, потому что угроза со стороны Ирана существует уже много лет и нельзя сказать, что удар нанесен впервые. Иран поставляет оружие боевикам ХАМАС, Хезболлы, хуситам, спонсирует их. Атака со своей территории - это лишь дополнительный виток конфликта.
- Я слышала, что министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац уже сказал, что будет ответный удар. Президент США Джо Байден сильно против такого хода, на Израиль давят, как обычно. Что будет дальше?
- Я могу озвучить позицию армии. Мы следим за всем, что происходит на израильской границе и следим за Ираном. Мы это делаем уже много лет, не со вчерашнего дня. Постоянно происходит оценка ситуации, но решения будут принимать на политическом уровне.
- Но вы как израильтянка, которая слушает новости по телевизору, можете сказать, что политики говорят народу?
- Говорят, что Израиль готов наносить ответные удары, если будет принято окончательное решение об этом. Мы умеем наносить удар по нашему противнику, но не только по целям, которые находятся на наших границах. Главная задача Израиля - защитить своих граждан и мы готовы ликвидировать любую угрозу, которая направлена на нашу страну.
- Я прочла, что глава КСИР (Корпус стражей исламской революции - прим.ред.) заявил, что Иран навязал Израилю «новое уравнение»: теперь на каждый удар Израиля будет следовать ответный иранский удар. Он обещает раскручивать войну для Израиля фактически до состояния второго фронта. Как на это смотрит командование Армии обороны Израиля?
- Иранцы считают, что они осуществили очень удачную атаку и празднуют победу, но на самом деле 99% того, что ими было запущено, нами было перехвачено. Пострадала 7-летняя девочка, которая точно не является комбатантом или военным объектом. Иран же заявлял, что запускает ракеты по нашим военным объектам, то есть своих военных целей Иран, очевидно, не достиг.
Да, эти ракеты из Ирана - это несколько другая угроза, чем то, с чем мы постоянно сталкиваемся со стороны Газы или на северной границе, но нам есть что противопоставить. Израиль вкладывал и вкладывает очень много денег в защитные системы. Часть систем ПВО были разработаны именно с учетом угроз со стороны Ирана. У нас многоступенчатая ПВО: есть «Железный купол», который больше рассчитан на угрозы, которые исходят с приграничных территорий.
У нас есть и «Пэтриот», и «Праща Давида», и «Хец» - они рассчитаны на угрозы, которые могут исходить из Ирана и стран, которые находятся дальше. Мы не хотим войны, мы не хотели ее, но 7 октября ХАМАС нарушил режим прекращения огня. Они втянули нас в эту войну и мы воюем, чтобы вернуть себе безопасность. Мы будем продолжать это делать столько, сколько это понадобится.
- Когда появилась новость о выводе 98-й дивизии ЦАХАЛ из Газы, то и в арабских, и в некоторых израильских СМИ это преподносилось как проигрыш Израиля. Якобы Израиль не достиг своих целей в Газе, заложников не вернут, ХАМАС не уничтожен. Как ЦАХАЛ видит эту ситуацию?
- Даже после вывода 98-й дивизии было много точечных ликвидаций командного состава ХАМАС, состоялась операция в центральной части сектора Газа, в районе Герата. Просто основная задача, стоявшая перед 98-ой дивизией, была выполнена и мы вывели основную массу солдат. Это не значит, что военная операция закончилась.
Чтобы эстонским читателям было понятнее - вывод военных из Газы не означает что они туда не могут вернуться. Доехать от точки их локации до Газы - это буквально 10 минут. Мы вывели солдат, чтобы не подвергать их лишним обстрелам, угрозам со стороны снайперов и так далее, но они находятся в таком месте, из которого очень быстро можно проводить точечные действия.
Сегодня мы можем работать более точечно, так как есть разведданные, которые собирали во время оперативных действий, в том числе во время допросов боевиков ХАМАС и «Исламского джихада». Эти данные дают нам возможность сейчас продвигаться более аккуратно, вводить определенные подразделения для точечных операций, а потом выводить их обратно в Израиль.
ХАМАС еще не ликвидирован, но на сегодняшний день возможности этой организации совсем не те, их способность атаковать Израиль очень сильно снизилась. У них все еще есть потенциал, они периодически обстреливают Израиль, но нами были уничтожены пусковые установки с ракетами, направленными на Израиль.
- Сколько на сегодня погибших бойцов Армии обороны Израиля и сколько остается заложников?
- Заложников, которые находятся в секторе Газа сегодня остается 133. Из личного состава ЦАХАЛ с начала операции погибли 604 человека. Около трех тысяч получили ранения и восстанавливаются. Каждый солдат, который погибает - огромное горе для всего Израиля.
- Как сегодня израильское общество настроено по поводу заложников? В ноябре я видела сильнейший накал эмоций. Палатки организаций, требующих вернуть заложников, по-прежнему стоят у Министерства обороны?
- Да, палатки на месте. Это самая тяжелая тема, которая сегодня есть в израильском обществе. Думаю, нет ни одного израильтянина, который бы спокойно реагировал на любую новость, связанную с со сделкой по освобождению. ХАМАС на сделки не хочет идти, потому что боевую мощь террористы потеряли и заложники - это единственный козырь, который остался у них на руках.
- Сегодня дети не пошли в школу, но больше пока изменений в общественной жизни нет. Как люди реагируют на атаку Ирана?
- Один мой знакомый сказал, что уже за то, что у нас закрыли детские сады и школы, нужно непропорционально сильно ответить Ирану. Люди привыкли и многие реагируют даже с юмором. Это уже защитная реакция израильского общества.
- Я видела сегодня в соцсетях мемы вроде «Познакомлюсь для серьезных отношений с девушкой с мамадом» («мамад» на иврите - защищенная комната).
- Да, израильтяне научились жить сегодняшним днем и научились спокойно воспринимать то, что происходит вокруг. Все понимают серьезность этой угрозы, но общество все еще доверяет армии. Конечно, серьезный осадок от большого провала 7 октября остался, но при этом армия смогла собраться и вернуть себе доверие.
Мы работаем и я не считаю, что мы проиграли. Пока война идет, нет проигравших и победивших. Иран всегда работал на то, чтоб на Ближнем Востоке не было спокойно. Вся эта война в Израиле последние шесть месяцев это не война Израиля с ХАМАС, это дестабилизация всего Ближнего Востока.