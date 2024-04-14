ФОТО ⟩ Новый бренд и концепция: в торговом центре Rocca al Mare открылся необычный магазин

«Особенностью центра является богатый выбор товаров для дома, модных товаров и постоянно увеличивающаяся доля продуктовых магазинов и услуг. Таким образом, перспективная реконструкция Uuskasutuskeskus является достойным дополнением к центру», - говорит руководитель центра Rocca al Mare Кристьян Маароос.

По словам исполнительного директора Uuskasutuskeskus Катрин Юриска, магазин, открытый в центре Rocca al Mare, впервые представляет совершенно новый бренд и концепцию.

Фото: Uuskasutuskeskus

«Мы создали концепцию для торговых центров. Целью проекта является сделать вторичное использование более естественным и доступным для каждого. Мы хотим приблизить к людям постоянно растущую тенденцию вторичного использования, повышая качество таких магазинов», - объясняет Юриска.

По словам Юриски, сотрудничество с Rocca al Mare хороший выбор. «Тот факт, что торговый центр готов сделать новый шаг в истории эстонского потребления и открыть магазин подержанных вещей такого размера в центре, который в основном продает новые товары, не является обычным. Мы очень рады, что нашли партнеров, которые были готовы к такому рывку», - говорит она.

Фото: Uuskasutuskeskus

По словам Юриска, благодаря новой концепции они будут рады новым предложениям и готовы открыться в других местах.

Магазины Uuskasutuskeskus можно найти и в торговых центрах других городов Эстонии, например, в Йыхви в Pargi Keskus, ​​в Выру в Semu Kaubamaja и в Таллинне в т/ц Arsenal, но магазин с новой концепцией впервые откроется в Rocca al Mare.