Нередко высказываются мнения, что западное сообщество в оказании помощи Украине сдерживает среди прочего и отсутствие на Западе четкого представления, как будет выглядеть Россия в послевоенный период. Публицист Андрей Кузичкин пишет, что нужно продолжать оказывать военную помощь Киеву, но если Запад хочет позитивных перемен в РФ, которые по окончании войны стали бы залогом безопасного мира, нужно раскалывать путинские элиты и создавать класс носителей нового мышления, проводников политики вестернизации.
АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Три сценария будущего России: уничтожить, изолировать, трансформировать
Недавно эксперт по России №1 господин Марк Галеотти сформулировал очень важную мысль: «Цель Европы - превращение России в стабильное, демократическое, процветающее государство, где все живут счастливо. Это лучшая гарантия европейской безопасности в долгосрочной перспективе». Высказывание смелое по нынешним временам, потому что многие западные эксперты, политики, российские эмигранты и большинство украинских граждан уверены, что только военное поражение и распад России устранят военную угрозу всему миру.
Загадки русской души
Хочу поделиться своим мнением по этому вопросу. Но сначала предлагаю договориться о базовом понятии: «русский менталитет». Я буду оценивать именно русский менталитет, потому что 81% населения России составляют русские. И судьба России во много определяется историей и личными качествами русского народа. Это не проявление моей имперскости, а осознание реальности. В этом контексте «загадки русской души» - не метафора, а предмет для анализа и инструмент для изменений российского общества.
Конечно, каждый народ уникален. В чем же самобытность русского народа? Российские и зарубежные философы, историки и литераторы сходятся в том, что в русском человеке удивительным образом сочетаются лень и трудолюбие, культ страдания и мгновенный переход от состояния покоя к ярости и агрессии, торжество морали над правом, отсюда - пренебрежение к законам и обостренное чувство справедливости, примат коллективного над индивидуальным, патернализм и вера в судьбу.
Русский философ, эмигрировавший из России в 1922 году, Николай Бердяев отмечал, что природа русского человека очень поляризована: «С одной стороны - смирение, с другой - бунт; с одной стороны - сострадательность, с другой - жестокость, с одной стороны - любовь к свободе, с другой - склонность к рабству». Крайности и противоречия разрывают русскую душу. В этом заключается суть русского национального характера.
Писатель-эмигрант Иван Бунин, лауреат Нобелевской премии по литературе, выразил это так: «Из нас, русских, как из дерева: и дубина, и икона». Поэтому стремительный переход русских от любви к Украине к ненависти ко всему украинскому и смена антивоенных настроений на военные не должны удивлять. Архетипы агрессивного бессознательного, разбуженные и вскормленные российской телепропагандой, легко разрушили табу цивилизованного мира и превратили нацию освободителей в армию убийц.
Вчерашние антифашисты переквалифицировались в идеологов русского нацизма. Либералы стали лоялистами-консерваторами, а распутники из шоу-бизнеса сменили пестрые одежды западных брендов на отечественные мундиры блюстителей нравственности и борцов с ЛГБТ. Кремлевский вождь, вчера блиставший на политических подмостках европейских столиц и обласканный президентами и премьерами от Вашингтона до Токио, два года назад напал на Украину, развязал войну в Европе, а теперь объявил крестовый поход против Запада и его «сателлитов». И вот вопрос: как быть с такой Россией, фактически замахнувшейся мечом на западную цивилизацию?
Сценарий №1: «Уничтожить»
Уничтожить Россию можно двумя путями: всему миру сгореть вместе с ней в ядерном пожаре или разрушить российское государство до основания. Я так понимаю, что желающих начать последнюю войну в истории человечества не много. Тех, кто ждет, что Россия потерпит военное поражение или сама развалится, гораздо больше. Только все их ожидания напрасны. Украина военного поражения нанести России не способна, в лучшем случае - может вернуть оккупированные территории. Да и любое вторжение в Россию приведет к консолидации нации вокруг вождя и созданию широкого народного сопротивления.
И нет никаких предпосылок для краха российской экономики. Западные санкции сокращают экономические возможности путинского режима вести войну. Но у России по-прежнему большой запас прочности. Часто в качестве прецедента вспоминают развал СССР. Но аналогии здесь не уместны. В СССР работал нерыночный механизм вертикального распределения ресурсов и товаров - сверху вниз. Товары закончились, вертикаль сломалась и рухнула экономика. В современной России функционирует рыночная экономика и бизнес организован по сетевому принципу.
Это похоже на сеть каналов, орошающих поля. Если один канал перестал пропускать воду, тот же объем воды перераспределяется на другие каналы. Поэтому в российских регионах нет товарного дефицита, что могло бы послужить триггером дезинтеграции единого экономического пространства, как это случилось в СССР в 1986-1991 годах. Резкое снижение жизненного уровня быстро превратило советских людей в сторонников перестройки. Появился запрос на перемены. Начались митинги и протесты. В путинской же России все стабильно и спокойно - как на кладбище.
Нет и политических предпосылок для распада России. В СССР к 1991 году в национальных республиках и многих регионах сформировались элиты, дистанцировавшиеся от Москвы. В путинской России все элиты сидят на коротком поводке Кремля. Иногда говорят о «деколонизации» России, что, по сути, кодирует процесс распада. Но в национальных республиках, входящих в состав России, движений за независимость от Москвы не наблюдается, ФСБ на корню пресекает любой сепаратизм. К тому же во многих национальных регионах доминирует русское население, которое будет активно сопротивляться разрыву отношений с Москвой.
При этом гипотетический распад России создает для Европы больше угроз, чем сохранение единого Российского государства. Это связано и с риском массовой миграции из России в Европу миллионов беженцев, и с потерей контроля над ядерным оружием, и с созданием множества диктатур, особенно на Кавказе, который Россия покоряет уже пятьсот лет, но так до конца и не покорила. Так что вариант с уничтожением России не выглядит реальным.
Сценарий №2: «Изолировать»
Конечно, Запад может объявить режим полной политической и экономической блокады России. Однако в условиях глобального рынка полная изоляция национальных экономик невозможна. Так, Россия входит в топ-10 стран по экспорту 20 стратегически важных для мировой промышленности ресурсов. Поэтому полное эмбарго против России станет серьезным ударом для всей мировой экономики.
К тому же такие союзники России, как Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Туркмения и Азербайджан создают транзитные коридоры для «параллельного импорта» из других стран и формируют подушку экономической безопасности Москвы. А наличие крупных внешнеторговых партнеров России в лице Китая, Турции, Индии и Бразилии гарантирует режиму Путина приток валюты в долгосрочной перспективе, что исключает товарный голод на российских рынках и легко конвертируется во внутриполитическую стабильность.
В условиях санкций в 2023 году экономика России выросла на 3,6%, безработица упала до исторического минимума в 3%, реальные доходы населения выросли на 5,4%. Разумеется, промышленный рост обеспечен именно военными заказами. Даже если война закончится победой Москвы, промышленный рост обнулится. Поэтому Путин вынужден продолжать войну, оказавшись заложником военной экономики. К тому же изоляция России не устраняет военную угрозу. Пример - находящиеся под международными санкциями КНДР и Иран, где успешно разрабатываются и испытываются различные виды стратегических вооружений, способных нести в том числе ядерные боезаряды.
Сценарий №3: «Трансформация»
Самый трудный и сложный для России вариант, но единственный, гарантирующий долгий и прочный мир во всем мире. Если коротко, речь идет о второй попытке вестернизации России с включением страны в систему многополярного мира в качестве одного из полюсов. Готово ли к этому российское общество? На сегодняшний день - абсолютно нет. Готова ли к этому Европа? Ответ тот же: нет. Значит ли, что не нужно двигаться в этом направлении? Нет: нужно, можно и пора двигаться.
Как говорил упомянутый уже эксперт по России Марк Галеотти, Европе срочно нужна новая стратегия по отношению к России. Разумеется, эта стратегия должна включать и продолжение санкционного давления на путинский режим, и военную помощь Украине. Но если Запад хочет позитивных перемен в России, нужно раскалывать путинские элиты и создавать класс носителей нового мышления, проводников политики вестернизации. Чтобы стратегия оказалась эффективной, нужно досконально изучить состояние российского общества и элит, выяснить их запросы и ожидания, выявить сильные и слабые стороны путинского режима.
Сегодня российское общество находится в совершенно удручающем состоянии. Индикатором, конечно, служит война в Украине, хотя в рейтинге проблем россиян она занимает второе место после роста цен. Вот свежие данные социологического исследования «Левада-Центра», признанного в России иностранным агентом. В марте 2024 года был проведен опрос об отношении россиян к «специальной военной операции» в Украине: 76% опрошенных поддерживают «операцию». За продолжение военных действий высказалось 40% опрошенных, за мирные переговоры - 48%.
После предыдущего опроса в августе 2023 года число сторонников войны выросло на 6%. При этом от 10 до 14 процентов респондентов отказываются отвечать на вопросы. Их можно отнести к «скрытым пацифистам». Эти данные - хорошая иллюстрация противоречивости русского характера: 76% россиян поддерживают войну, но только 40% выступают за ее продолжение.
Среди опрошенных выделяется группа молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, имеющая совершенно иные приоритеты по сравнению со старшими возрастными группами. Соотношение сторонников/противников войны в Украине среди молодежи - 58/31, в группе 65+ - 86/8. Соотношение сторонников продолжения войны/мирных переговоров среди молодкжи - 22/59, в группе 55+ - 50/40.
Достучаться до молодежи
Анализ данных показывает, что российская молодежь - это и есть та целевая аудитория, среди которой нужно активно распространять ценности свободы, демократии, прав человека, гуманизма и толерантности. Именно это поколение россиян - стартовый человеческий капитал, способный стать инвестицией в будущее новой России. Для контактов Запада с российской молодежью нужны каналы коммуникации.
Главным инструментом влияния на ментальное состояние российского общества могут стать ютуб-каналы, потому что их аудитория, как показывают опросы «Левада-Центра», по своим взглядам существенно отличается от той, что получает информацию по телеканалам. Так, среди потребителей телевизионной информации 48% выступают за продолжение войны с Украиной, среди зрителей ютуб-каналов таких 17%.
И нужна очень грамотная информационная политика по созданию и продвижению западных нарративов для России. Все попытки унизить русских, чем заняты многие блогеры в Украине и Европе, отвечают лишь интересам Кремля, получающего аргументы в пользу враждебности Украины и Запада по отношению ко всему русскому. А это служит оправданием агрессии.
Также мой личный опыт показал, что в России очень не любят, когда в Европе смакуют проблемы российской жизни. Под лозунгом: «Вы живете в г...е!» в социальных сетях зарубежные блогеры часто показывают убогую жизнь в России с разбитыми дорогами и ветхими домами. Ответная реакция россиян: «Да, мы живем в г...е! Но это наше г...о! И к нам со своими советами не лезьте!». Поэтому российской аудитории нужно не их собственное дерьмо показывать, а предлагать много сюжетов об успехах Европы/Запада и преимуществах европейского образа жизни. Пусть сами сравнивают.
Нужна критика режима Путина, но именно на уровне серьезной аналитики, а не в форме оскорблений. Нужны честные новости о войне в Украине. И нужно много рассказов, какой должна быть Россия будущего. Нужны идеи, которые способны консолидировать россиян и пробудить в них желание к переменам. Например, идея о переходе от президентской к парламентской республике, чтобы снять с России проклятие «вождизма», когда каждый обитатель Кремля рано или поздно превращается в тирана.
Русские всю свою историю боролись не за свободное государство, а за свободу от государства. А государство олицетворял царь/император/партийный вождь/президент, которые присваивали государство. Парламентская Россия поможет вернуть украденное государство народу.
Но помимо высокой политики нужно предлагать россиянам и рецепты простого человеческого счастья. Специально для статьи я провел фокус-группу и спросил 30 человек, живущих в России, что им нужно для счастья? На первом месте оказалось здоровье, 90% ответов; на втором месте - мир и стабильность, 60% ответов. Один ответивший сказал, что уже счастлив. Вот это и есть ориентиры для стратегии Европы в отношении России: принести в Россию мир, качественную западную медицину и сделать всех счастливыми, как в Финляндии. Люди должны поверить, что и без Путина счастье возможно.