Недавно эксперт по России №1 господин Марк Галеотти сформулировал очень важную мысль: «Цель Европы - превращение России в стабильное, демократическое, процветающее государство, где все живут счастливо. Это лучшая гарантия европейской безопасности в долгосрочной перспективе». Высказывание смелое по нынешним временам, потому что многие западные эксперты, политики, российские эмигранты и большинство украинских граждан уверены, что только военное поражение и распад России устранят военную угрозу всему миру.

Загадки русской души

Хочу поделиться своим мнением по этому вопросу. Но сначала предлагаю договориться о базовом понятии: «русский менталитет». Я буду оценивать именно русский менталитет, потому что 81% населения России составляют русские. И судьба России во много определяется историей и личными качествами русского народа. Это не проявление моей имперскости, а осознание реальности. В этом контексте «загадки русской души» - не метафора, а предмет для анализа и инструмент для изменений российского общества.

Конечно, каждый народ уникален. В чем же самобытность русского народа? Российские и зарубежные философы, историки и литераторы сходятся в том, что в русском человеке удивительным образом сочетаются лень и трудолюбие, культ страдания и мгновенный переход от состояния покоя к ярости и агрессии, торжество морали над правом, отсюда - пренебрежение к законам и обостренное чувство справедливости, примат коллективного над индивидуальным, патернализм и вера в судьбу.