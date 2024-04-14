Сегодня, 14 апреля, днем в Таллинне у автобусной остановки произошло ДТП.
ФОТО ⟩ В Таллинне невнимательность водителя привела к ДТП
Дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп сообщила Rus.Postimees, что около 12 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне у автобусной остановки Пухамяэ произошла авария.
«По предварительным данным, водитель BMW по невнимательности наехал сзади на Citroen. Скорая помощь доставила пассажира BMW в больницу для проверки состояния здоровья», - добавила она.
Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.