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ФОТО ⟩ В Таллинне невнимательность водителя привела к ДТП

София Солдатенко
, репортер
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Сегодня, 14 апреля, днем в Таллинне у автобусной остановки произошло ДТП.

Дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп сообщила Rus.Postimees, что около 12 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне у автобусной остановки Пухамяэ произошла авария.

«По предварительным данным, водитель BMW по невнимательности наехал сзади на Citroen. Скорая помощь доставила пассажира BMW в больницу для проверки состояния здоровья», - добавила она.

Точные обстоятельства случившегося устанавливаются. 

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