В Эстонии для обеспечения жизнеспособности культуры и спорта необходимо привлекать частный капитал

По базовому сценарию доля предприятий, осуществляющих пожертвования, остается на текущем уровне, то есть около 0,5 процента от общего числа предприятий. Число жертвователей и сумма увеличиваются так же, как и число предприятий и прибыли, но это, к сожалению, не приносит культурно-спортивной сфере значительных дополнительных средств.

«Однако такое развитие не может произойти само по себе, а требует стимулирующих мер», - прокомментировал Уку Варблане.

Наиболее выгодным сценарием для культурно-спортивной сферы является программа «Увеличения государственной поддержки», при котором государство делает дополнительные инвестиции, размер которых составляет не менее трех процентов прибыли самого предприятия. В первый год применения данной схемы, согласно установленным предположениям, собиралось бы 13 млн евро, что на 8,7 млн евро больше, чем в настоящее время. Вклад государства составил бы около трети этой суммы, то есть в первый год примерно 2,9 миллиона евро.

«Затраты государства могли бы частично смягчить дополнительные налоговые поступления от деятельности культурно-спортивных учреждений, а в долгосрочной перспективе это привело бы к дополнительным доходам от увеличения трудовой занятости и активного участия граждан», - отметил Варблане.

Предполагается, что каждый вложенный в сферу спорта и культуры евро увеличит ВВП страны на 1,4 евро. Исследования показывают, что занятия спортом и участие в культурной жизни позволяют людям дольше оставаться на рабочем месте и быть активными. В 2022 году в Эстонии доход получали только 13 процентов людей в возрасте 65 лет и старше, однако если этот показатель увеличится всего на один процент, государство получит дополнительно 7,1 миллиона евро подоходного налога с населения. К этой сумме прибавится доход от косвенных налогов.

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