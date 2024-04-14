В Эстонии культура и спорт в основном зависят от государственного финансирования, тогда как, например, в скандинавских странах в эти сферы гораздо больше инвестируют предприниматели и частные лица. Центр мониторинга развития в своем недавнем кратком отчете отмечает, что область культуры и спорта могла бы получать более десяти миллионов евро в год, если бы в нее вкладывались три процента предприятий Эстонии вместо текущих 0,5 процента.
В Эстонии для обеспечения жизнеспособности культуры и спорта необходимо привлекать частный капитал
Руководитель исследований Центра мониторинга развития Уку Варблане заявил, что Эстония занимает одно из первых мест в Европе по выделению бюджетных средств, направляющихся в сферу культуры и спорта.
«В будущем уровень государственного финансирования может увеличиться не существенно, потому что для государства приоритетом являются область социального обеспечения и здравоохранение, требующие дополнительных средств. Поэтому для обеспечения жизнеспособности культуры и спорта необходимо привлекать больше частных инвестиций, то есть пожертвований», - сказал Варблане в пресс-релизе.
У эстонских предприятий есть возможность осуществлять пожертвования на сумму около миллиарда евро в год без подоходного налога. В 2022 году пожертвования с налоговыми льготами, направленные в учреждения культурно-спортивной сферы, составили всего четыре миллиона евро.
«Для привлечения частных инвестиций в культурно-спортивную сферу было предложено несколько инициатив. Например, исследования показывают, что на объемы пожертвований положительно влияют субсидии со стороны государства и местных властей, так как участие последних является своего рода знаком качества предприятия», - подчеркнул Варблане.
Центр мониторинга развития в рамках исследовательской программы «Будущее привлечения частных средств в сферу культуры и спорта» разработал калькулятор привлечения частных инвестиций в культурно-спортивную сферу, который позволяет оценить объем финансирования в данную область на основе поведения предприятий и физических лиц, а также их влияние на доходы и расходы государства. На основе симуляций, проведенных с использованием этого калькулятора, Центр выделил три сценария развития событий.
По базовому сценарию доля предприятий, осуществляющих пожертвования, остается на текущем уровне, то есть около 0,5 процента от общего числа предприятий. Число жертвователей и сумма увеличиваются так же, как и число предприятий и прибыли, но это, к сожалению, не приносит культурно-спортивной сфере значительных дополнительных средств.
«Однако такое развитие не может произойти само по себе, а требует стимулирующих мер», - прокомментировал Уку Варблане.
Наиболее выгодным сценарием для культурно-спортивной сферы является программа «Увеличения государственной поддержки», при котором государство делает дополнительные инвестиции, размер которых составляет не менее трех процентов прибыли самого предприятия. В первый год применения данной схемы, согласно установленным предположениям, собиралось бы 13 млн евро, что на 8,7 млн евро больше, чем в настоящее время. Вклад государства составил бы около трети этой суммы, то есть в первый год примерно 2,9 миллиона евро.
«Затраты государства могли бы частично смягчить дополнительные налоговые поступления от деятельности культурно-спортивных учреждений, а в долгосрочной перспективе это привело бы к дополнительным доходам от увеличения трудовой занятости и активного участия граждан», - отметил Варблане.
Предполагается, что каждый вложенный в сферу спорта и культуры евро увеличит ВВП страны на 1,4 евро. Исследования показывают, что занятия спортом и участие в культурной жизни позволяют людям дольше оставаться на рабочем месте и быть активными. В 2022 году в Эстонии доход получали только 13 процентов людей в возрасте 65 лет и старше, однако если этот показатель увеличится всего на один процент, государство получит дополнительно 7,1 миллиона евро подоходного налога с населения. К этой сумме прибавится доход от косвенных налогов.
Центр мониторинга развития - это научный центр, созданный Рийгикогу для анализа перспектив развития общества и экономики. Центр проводит исследовательские проекты по различным темам с целью анализа долгосрочных тенденций в обществе и выявления новых трендов и направлений развития.