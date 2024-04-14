МИД просит всех находящихся в Израиле граждан Эстонии проинформировать о себе

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Керстин Мересма, сообщила Postimees, что на данный момент к Министерству иностранных дел не обращались за помощью.

Однако всем гражданам Эстонии, находящимся в Израиле, стоит по возможности уведомить Министерство иностранных дел и зарегистрировать свое краткосрочное пребывание в стране на сайте Министерства иностранных дел или по адресу konsul@mfa.ee.

По словам Мересмы, МИД советует избегать поездок в Израиль без острой необходимости.

«Мы просим находящихся в Израиле людей быть внимательными и следовать указаниям местных властей. Аэропорты открыты, но есть ошибки в расписании коммерческих рейсов, вылетающих из Израиля», - сказала Мересма.

При необходимости консульская помощь доступна круглосуточно по телефону +372 5301 9999.