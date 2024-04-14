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Новый Рекорд ⟩ В первом квартале число пассажиров Elron достигло 1,89 миллиона человек

Ангелина Тякер
, журналист
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Поезд Elron.
Поезд Elron. Фото: Mihkel Maripuu

В марте 2024 года пассажирскими поездами Elron воспользовались более 668 тысяч пассажиров, что на четыре процента больше, чем за тот же период прошлого года. В первом квартале было перевезено более 1,89 миллиона пассажиров.

«Благодаря плотному расписанию рейсов и высокоскоростным поездам в часы пик в будние дни число пассажиров, следующих в западном направлении, продолжает расти, - сказал менеджер по связям с общественностью компании Elron, Кристо Мяэ. Он добавил, что количество пассажиров, следующих в западном направлении, в марте выросло на девять процентов по сравнению с предыдущим годом. - В целом за первый квартал текущего года количество пассажиров выросло на целых 13 процентов по сравнению с прошлым годом», - сказал Кристо Мяэ.

В Эстонии количество пассажиров поездов продолжает расти, но на направлении Таллинн – Тарту – Валга/Койдула количество людей снизилось из-за временных ограничений скорости, введенных со 2 января для пассажирских поездов. «Количество пассажиров на этом маршруте в марте было на семь процентов меньше, чем годом ранее, а в первом квартале на пять процентов меньше», - сказал Мяэ.

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