Новый Рекорд ⟩ В первом квартале число пассажиров Elron достигло 1,89 миллиона человек

«Благодаря плотному расписанию рейсов и высокоскоростным поездам в часы пик в будние дни число пассажиров, следующих в западном направлении, продолжает расти, - сказал менеджер по связям с общественностью компании Elron, Кристо Мяэ. Он добавил, что количество пассажиров, следующих в западном направлении, в марте выросло на девять процентов по сравнению с предыдущим годом. - В целом за первый квартал текущего года количество пассажиров выросло на целых 13 процентов по сравнению с прошлым годом», - сказал Кристо Мяэ.