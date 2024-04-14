Пиками политической карьеры ставшего сегодня новым мэром Таллинна Евгения Осиновского до сегодняшнего дня можно было назвать его нахождение во главе Социал-демократической партии с 2015 по 2019 годы, а также работу в правительстве Эстонии на постах министра образования и науки (2014-2015) и министра здоровья и труда (2015-2018). Сегодняшнее избрание Осиновского на пост главы столичной администрации знаменует собой полноценное возвращение бывшего главы соцдемов в большую эстонскую политику.
НОВЫЙ МЭР ТАЛЛИННА ⟩ Евгений Осиновский: этапы карьерного и жизненного пути
Евгений Осиновский родился 15 марта 1986 года в Кохтла-Ярве. Он учился в Азериской средней школе и Тапаской гимназии, а с 7 класса - в Таллиннской реальной школе, которую он окончил с серебряной медалью. В 2007 году он окончил философский факультет Тартуского университета, в 2009 году защитил магистерскую работу по специальности «философия» в Уорикском университете в Великобритании. В 2010 году он получил магистерскую степень в Лондонской школе экономики и политических наук по специальности «политология», защитив работу по теме «Легитимность политической власти в путинской России».
В январе 2011 года Осиновский вступил в Социал-демократическую партию. В том же году он был впервые избран в парламент страны, став самым молодом депутатом парламента XII созыва.
Главой Социал-демократической партии Евгений Осиновский был избран 30 мая 2015 года.
Ранее, в 2014 году Евгений Осиновский занял пост министра образования и науки, в 2015 году он стал министром здоровья и труда.
В октябре 2014 года разразился политический скандал, который, как писалось в прессе, «поставил Эстонию на грань правительственного кризиса», когда тогдашний министр финансов от Партии реформ Юрген Лиги публично назвал тогдашнего министра образования и науки Осиновского «сыном иммигранта из розовой партии». После этого несколько партий, а также президент Тоомас Хендрик Ильвес призвали к отставке Лиги с министерского поста. В итоге реформист Лиги подал в отставку; новым министром финансов стала Марис Лаури.
Будучи министром здоровья и труда, Осиновский запомнился прежде всего ужесточением алкогольной политики. Именно с этими действиями многими экспертами связывалось падение рейтинга Социал-демократической партии. В 2019 года Осиновского на посту главы партии сменил Индрек Саар.
В ноябре 2021 года Евгений Осиновский был избран председателем Таллиннского горсобрания. В марте 2022 года он сложил с себя полномочия депутата Рийгикогу. Начиная с 2011 года он неизменно избирался в высший законодательный орган.
В марте 2023 года он вновь принял участие в выборах в парламент. Он баллотировался в Таллинне (Кесклинн, Пирита, Ласнамяэ) и получил 2436 голоса, что позволило ему снова стать парламентарием. В новом созыве парламента он после выборов возглавил фракцию соцдемов.
Евгений Осиновский говорит на эстонском, русском и английском языках. Его отец - транзитный бизнесмен Олег Осиновский, который в 2011 году был признан самым богатым человеком в Эстонии по версии Äripäev. У Евгения есть младший брат Марк, который младше его на 17 лет.
В браке с Трийну Осиновски политик воспитывает сына Артура и дочь Марту.
В юношеские годы Осиновский стал чемпионом Ляэне-Вируского уезда по шахматам. В качестве хобби политик неоднократно называл горные лыжи и плавание. На вопросы о религиозных убеждениях Осиновский не раз отвечал, что является атеистом.