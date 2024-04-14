Департамент окружающей среды снова начнет проверять соблюдение покоя гнездования

С понедельника Департамент окружающей среды снова начнёт проверять соблюдение покоя гнездования при лесохозяйственных работах. Как и в прошлом году, запланированные проверки будут сосредоточены в заповедниках и богатых птицами лесах. Рейды продлятся до конца июня.

Самый интенсивный период гнездования птиц - весна и начало лета, когда птицам необходимо дать возможность выращивать потомство. Закон запрещает беспокоить птиц во время гнездования, и Департамент окружающей среды проверяет соблюдение этого запрета. «Цель проверок - информирование населения и лесовладельцев о периоде гнездования птиц и, при необходимости, прекращение вырубок во избежание повреждения гнезд и нарушения покоя гнездования», - уточнил заместитель генерального директора Департамента окружающей среды в сфере надзора Олав Аварсалу.

Департамент окружающей среды при планировании проверок уделит особое внимание заповедникам. В лесах за пределами заповедников надзор будет проводиться в старых богатых птицами лесах, где наиболее важно соблюдать покой гнездования. Ограничение вырубок оправдано на всей территории заповедников, так как эти зоны созданы для защиты биоразнообразия с учетом потребностей видов.