Маргарита и Анзор: путь домой, в холодную страну

Перевод: Ева Ойжинская

Анзор встает и накрывает Маргариту одеялом, чтобы согреть ее - знак заботы и любви. Погода прохладная. На дворе последний день марта. Мы уже два часа сидим за столом, разговариваем и пьем зеленый чай.

Мы встречаемся на даче Маргариты и Анзора в Лахемаа. Мы - люди одного поколения: всем чуть больше шестидесяти. Маргарита и Анзор родились и выросли в Абхазии. Они прибыли в Эстонию в 1992 году, когда молодое, вновь обретшее независимость Эстонское Государство отправило в Абхазию три самолета, чтобы спасти от войны людей с эстонскими корнями.

Моя Абхазия

Впервые я посетил Абхазию в 1986 году. Тогда огонь еще тлел под пеплом, но приезжий не ощущал напряженности между абхазцами и грузинами. Она вырвалась наружу лишь несколько лет спустя. Но, когда речь идет о чужой культуре, можно легко прогореть, если не знать кода. Или если знать о нем, но не принимать. Наша туристическая группа ужинала в ресторане «Гагра». Люди пили морс с подмешанной в него водкой кувшинами и танцевали. Мы с супругой встали из-за стола, чтобы тоже пойти потанцевать. Вдруг перед женой возникла невысокая фигура горца. Горец тоже хотел танцевать - с моей женой. Меня это не устроило.