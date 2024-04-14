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РАЙНЕР САКС ⟩ Прямое противостояние Ирана с Израилем меняет ситуацию на всем Ближнем Востоке

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Tairo Lutter
  • Израиль, безусловно, ответит на нападение Ирана
  • Германия дарит Украине зенитную батарею
  • В этом году Украина ликвидировала одиннадцать российских разведывательных сетей

Минувшей ночью Иран совершил очень масштабную воздушную атаку на Израиль, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Всего в атаке за несколько волн было использовано 185 беспилотников, 120 баллистических ракет и 36 крылатых ракет. Иерусалим также стал объектом нападения. По текущим, неофициальным данным, средствам ПВО не удалось сбить семь баллистических ракет, что не означает, что они поразили цели. Остальные ракеты и беспилотники были уничтожены в воздухе. Конечно, США и несколько стран-соседей Израиля помогли Израилю отразить воздушную атаку, но точного представления о том, что произошло, нет.

Израиль, безусловно, ответит на нападение. Что еще более важно, Израилю были дополнительно развязаны руки для проведения новой военной операции на южной границе сектора Газа. Иран вступил в прямую конфронтацию с Израилем, что существенно меняет ситуацию на всем Ближнем Востоке и может дестабилизировать, в частности, Сирию и Ливан. Угрозы Израиля создать буферную зону на юге Ливана для предотвращения атак «Хезболлы» могут стать реальностью. Следующие несколько дней покажут, сможет ли Иран найти ключевых союзников, которые публично выступят на его стороне.

Германия заявила, что оперативно передаст Украине одну батарею комплекса ПВО Patriot. Невозможно предугадать, какую часть своей территории Украина будет защищать с его помощью. Однако для уже существующих систем по-прежнему необходимы зенитные комплексы и боеприпасы. Хочется верить, что некоторые европейские страны смогут последовать этому примеру. Передача этих систем занимает несколько недель.

Шпионы разоблачаются каждый день

Глава СБУ генерал Малюк заявил, что в 2024 году было ликвидировано 11 разведывательных сетей противника. В прошлом году было ликвидировано 47 таких сетей. Не проходит и дня без поимки шпиона, работающего на Россию в Украине. В большинстве случаев - это лица, ищущие цели для авиаударов и сообщающие о результатах атак. Предпринимаются попытки передать информацию о передвижении и местонахождении украинских войск. Конечно, есть и множество более тонких случаев работы контрразведки, но о них не слишком часто говорят.

Всего арестованы тысячи людей, которые тайно сотрудничали с Россией, и, похоже, темпы их выявления не замедляются. Конечно, такие сети появились в Украине не только после 2014 года, и хотя бы отчасти используются и сети коллаборационистов, созданные еще во времена Советского Союза.

Украина всегда была объектом особого интереса для российских служб и несколько более комфортной рабочей средой для ее агентов. Было бы наивно думать, что российская военная разведка и другие спецслужбы не создали в других европейских странах сети, выполняющие своего рода старомодные задачи, описанные в романах середины прошлого века. Глава СБУ также отметил, что Россия проводит множество кибератак с целью получения разведывательной информации.

Россия организовала воздушную атаку на Харьковскую область. ПВО Украины уничтожили все десять беспилотников «Шахед». Четыре ракеты системы ПВО С-300, использованные в атаке, не обнаруживаются украинской ПВО и обычно поражают жизненно важные объекты.

Положение на фронте

На передовой российская армия пытается вести активное наступление на Донбассе.

Российские подразделения бездействовали в районе Сватово и Северодонецка. В районе Северска российские войска пытаются атаковать около Белогоровки и подойти к Северску с юга, но эти атаки не столь энергичны, как атаки на юге Донбасса. Вчера два крупных взрыва произошли в оккупированном Луганске, где, вероятно, по району дислокации российской армии была выпущена ракета Storm Shadow. Это может быть признаком того, что Украина получила еще несколько этих ракет. Сообщений о результатах удара нет, но исходя из имеющейся информации можно предположить, что Украина нацелилась на более крупные районы сосредоточения личного состава.

В районе Бахмута продолжаются очень интенсивные атаки к северу, западу и югу от города. Сообщения российских блогов об успехах российских войск в последние дни не подтвердились. Движения в «серой зоне» происходят, но российским подразделениям не удалось обеспечить существенное продвижение.

В Донецкой области российская армия продолжает наступление западнее Авдеевки. Россияне пытаются выйти на главную линию обороны Украины и с ходу прорвать ее. До сих пор Украине удавалось эффективно тормозить продвижение российских войск в «серой зоне». Российские атаки очень активны южнее, в районе городов Новомихайловка и Красногоровка. Российские части также активизировались в районе Угледара. Никаких сообщений о прогрессе российской армии здесь нет.

На Южном фронте русские части действовали в районе Токмака, но ситуация остается прежней. Атаки российских войск на восточном берегу Днепра также не принесли результатов.

Министр обороны Германии сравнил агрессию России против Украины с ситуацией с агрессией Гитлера против Чехословакии в 1938 году (окончательно Чехословакия была аннексирована в 1939 году). Это совершенно уместное и обоснованное сравнение. Если бы в это время Великобритания и Франция выполнили свои союзнические обязательства и начали противостоять Германии вместе с Чехословакией, Германию, вероятно, удалось бы остановить. Идея параллели, которую привел министр обороны Германии, проста: если Россия не проиграет в войне с Украиной, может последовать гораздо более масштабная война.

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