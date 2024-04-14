РАЙНЕР САКС ⟩ Прямое противостояние Ирана с Израилем меняет ситуацию на всем Ближнем Востоке

Всего в атаке за несколько волн было использовано 185 беспилотников, 120 баллистических ракет и 36 крылатых ракет. Иерусалим также стал объектом нападения. По текущим, неофициальным данным, средствам ПВО не удалось сбить семь баллистических ракет, что не означает, что они поразили цели. Остальные ракеты и беспилотники были уничтожены в воздухе. Конечно, США и несколько стран-соседей Израиля помогли Израилю отразить воздушную атаку, но точного представления о том, что произошло, нет.

Израиль, безусловно, ответит на нападение. Что еще более важно, Израилю были дополнительно развязаны руки для проведения новой военной операции на южной границе сектора Газа. Иран вступил в прямую конфронтацию с Израилем, что существенно меняет ситуацию на всем Ближнем Востоке и может дестабилизировать, в частности, Сирию и Ливан. Угрозы Израиля создать буферную зону на юге Ливана для предотвращения атак «Хезболлы» могут стать реальностью. Следующие несколько дней покажут, сможет ли Иран найти ключевых союзников, которые публично выступят на его стороне.

Германия заявила, что оперативно передаст Украине одну батарею комплекса ПВО Patriot. Невозможно предугадать, какую часть своей территории Украина будет защищать с его помощью. Однако для уже существующих систем по-прежнему необходимы зенитные комплексы и боеприпасы. Хочется верить, что некоторые европейские страны смогут последовать этому примеру. Передача этих систем занимает несколько недель.

Шпионы разоблачаются каждый день