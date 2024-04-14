Вс, 14.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

В среду в Эстонию прибудет первый круизный лайнер сезона

BNS
Copy
Лайнер Fred Olsen Borealis.
Лайнер Fred Olsen Borealis. Фото: www.fredolsencruises.com

25 апреля судно Fred Olsen Borealis, плавающее под багамским флагом, отправится из южного побережья Великобритании в таллиннский порт Ванасадам в качестве первого лайнера эстонского круизного сезона.

Построенный в Италии в 1997 году за 400 миллионов долларов, Borealis имеет десять палуб и 690 кают. После завершения строительства судно было украшено предметами изобразительного искусства на сумму более двух миллионов долларов. Крестной матерью судна стала принцесса Маргарита Нидерландская, родившаяся в Оттаве. До 2020 года лайнер назывался Роттердам, пока его не купила компания Fred Olsen Cruises.

В сентябре 2004 года судно было повреждено ураганом «Карл», поднявшим волны в Атлантике до 10–15 метров. Многие пассажиры получили ранения, некоторые даже переломы костей. Все двигатели судна остановились, и электричество отключилось. Однако двигатели вскоре удалось восстановить и корабль продолжил свой путь в порт Галифакс в юго-восточной части Канады.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх