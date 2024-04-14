25 апреля судно Fred Olsen Borealis, плавающее под багамским флагом, отправится из южного побережья Великобритании в таллиннский порт Ванасадам в качестве первого лайнера эстонского круизного сезона.
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В среду в Эстонию прибудет первый круизный лайнер сезона
Построенный в Италии в 1997 году за 400 миллионов долларов, Borealis имеет десять палуб и 690 кают. После завершения строительства судно было украшено предметами изобразительного искусства на сумму более двух миллионов долларов. Крестной матерью судна стала принцесса Маргарита Нидерландская, родившаяся в Оттаве. До 2020 года лайнер назывался Роттердам, пока его не купила компания Fred Olsen Cruises.