В среду в Эстонию прибудет первый круизный лайнер сезона

Построенный в Италии в 1997 году за 400 миллионов долларов, Borealis имеет десять палуб и 690 кают. После завершения строительства судно было украшено предметами изобразительного искусства на сумму более двух миллионов долларов. Крестной матерью судна стала принцесса Маргарита Нидерландская, родившаяся в Оттаве. До 2020 года лайнер назывался Роттердам, пока его не купила компания Fred Olsen Cruises.