ДАНИИЛ КУРАКИН ⟩ В Эстонии никто не нападает на православие, «ФСБ в рясах» не имеет к вере никакого отношения

Непозволительное легкомыслие

Политики, защищающие ЭПЦ МП, прикрываются свободой вероисповедания в ситуации, когда Россия через церковь оказывает свое влияние на жителей Эстонии. Что за легкомысленное отношение? У нас существует много свобод, например свобода предпринимательства, свобода слова, и так далее. Никто в Эстонии не запрещает верить в того бога, в которого хочешь, заниматься бизнесом или выражать собственное мнение. Но у всего есть свои границы, и если церковь обслуживает интересы врага, бизнес ведется с подсанкционными личностями или звучат призывы скинуть Израиль в море, то тогда принимаются соответствующие ограничительные меры, и в этом нет ничего странного.

Или, по-вашему, церковь это какое-то исключение? Не нужно оправдываться тезисом, мол, политика отдельно, а религия отдельно. Политика есть везде, нравится вам это или нет, и она влияет на спорт, на искусство и даже на церковь.

Со своей стороны скажу, что надеюсь, что ЭПЦ МП будет ликвидирована. Уже выяснилось, что имущество, принадлежащее этой церкви, сейчас было получено под давлением со стороны России, а, значит, решение может быть пересмотрено, а имущество передано Эстонской апостольской православной церкви, которая признана правопреемницей дооккупационной православной церкви и состоит в подчинении Константинополя, а, значит, не несет для нас какой-либо угрозы.

Как говорится, свято место пусто не бывает. Для православных прихожан так ли важно, в лоне какой православной церкви они молятся, если молитвы они отправляют своему богу, а не церковным чиновникам. Повторюсь, что государство борется не с православием как с таковым, а с конкретной московской агентурой, и для государства будет важно то, что российское влияние в Эстонии снизится, если убрать отсюда филиал «ФСБ в рясах» в лице ЭПЦ МП.