Факт подчинения Москве Эстонской православной церкви Московского патриархата подтверждается даже самим ее названием, и никакие лживые оправдания этого факта не отменяют. По опыту Украины можно увидеть, что даже официальный отказ от сотрудничества УПЦ МП с РПЦ не означал разрыва на самом деле, а, значит, существует два варианта: либо ЭПЦ МП полностью выходит из подчинения Москвы и реформируется, либо перестает существовать, настаивает активист и видеоблогер Даниил Куракин.
ДАНИИЛ КУРАКИН ⟩ В Эстонии никто не нападает на православие, «ФСБ в рясах» не имеет к вере никакого отношения
Слова бывшего уголовника и военного преступника Владимира Гундяева, известного также как патриарх Кирилл, о том, что война России против Украины - «священная война», в случае произнесения на арабском языке звучали бы как объявление джихада.
Радикальные исламисты этим словом оправдывают свои преступления, а война России в Украине - это действительно преступление, отдельные атаки в рамках которого могут вполне классифицироваться как теракты. Это если коротко о том, в какую структуру сейчас входит Эстонская православная церковь.
Русская православная церковь напрямую подчиняется российской власти и игнорирует все заветы христианства, оправдывает преступную войну, в то время как ее члены живут в роскоши под покровительством президента-упыря. Помимо этого, РПЦ неспроста имеет прозвище «ФСБ в рясах».
Украинский опыт
Для того, чтобы понять, как нам следует относиться к ЭПЦ МП, следует обратиться к украинскому опыту. Представители УПЦ МП оправдывали вторжение России в Украину и помогали оккупантам на оккупированных территориях, становясь самыми обычными коллаборантами. Существуют свидетельства, как представители духовенства УПЦ МП корректировали огонь российской артиллерии, передавали оккупантам данные о передвижении частей ВСУ, сдавали оккупантам священников Украинской церкви Киевского патриархата.
Оккупанты создавали именно в церквях УПЦ МП свои штабы с провизией и боеприпасами. Другие священнослужители УПЦ МП благословляли оккупантов, объясняя это «нежеланием нарушать вековое единство с Московским патриархом» или даже ездили в Москву на оглашение Путиным аннексии четырех оккупированных областей Украины.
27 мая 2022 года состоялся Собор Украинской православной церкви, на котором было принято решение отделиться от Русской православной церкви и осудить позицию патриарха Кирилла относительно вторжения России в Украину. Однако когда СБУ позже провели обыски в церквях УПЦ МП, было обнаружено множество свидетельств о том, что на деле связь с РПЦ прервана не была, поскольку были найдены кремлевские методички, наличные российские рубли и переписки с российскими кураторами.
Некоторые священники УПЦ МП в своих проповедях оправдывают агрессию России против Украины, называя ее просто божьим наказанием украинцев, и призывают к миру с Россией, что также прописывается в книгах и брошюрах российского происхождения, найденных СБУ в храмах УПЦ МП. И это все происходит в воюющей стране. В стране, против которой был совершен акт беспрецедентной для нашего времени агрессии.
В Эстонии боевые действия не ведутся, Россия к нам не вторгалась, но стоит ли ожидать иного мировоззрения от представителей Эстонской православной церкви, если получила доказательства связь представителей УПЦ МП с российскими спецслужбами, а также то, что они распространяют в Украине кремлевские нарративы, а иногда и помогают оккупантам напрямую?
Отличный шанс
Чего стоят слова тартуского епископа ЭПЦ МП о том, что его церковь автономна от РПЦ, когда кейс Украины показывает, что слова священников Московского патриархата и гроша не стоят? У этих божьих пастырей государству постоянно приходится вытягивать слова осуждения российской войны, и опыт сотрудничества ЭПЦ МП с прокремлевским движением Koos также не играет на пользу их положению.
Сейчас у Эстонии есть отличный шанс избавиться от влияния Кремля через православную церковь на нашу страну, но у прихожан ЭПЦ МП наблюдается серьезный порыв осудить стремление нашей страны обезопасить себя. Причем эти прихожане работают на самых различных должностях, но объединяет их манипулирование народными настроениями и подмена понятий.
Никто не называет православных террористами
Стоит понять следующее: в Украине борьба с влиянием России через церковь происходит именно на уровне церкви и государства как институтов, и никак не касается прихожан. То, что в Эстонии хотят приравнять РПЦ к террористической организации, не означает автоматического признания террористами всех прихожан ЭПЦ МП. Граждане и жители Эстонии, исповедующие православие, не представляют угрозу безопасности нашей страны. Ее представляет лишь организация, связанная непосредственно с нашим врагом.
О каком гонении на православие вообще идет речь, когда в Эстонии действует Эстонская апостольская православная церковь, которая находится в подчинении Константинопольского патриархата, и к которой у государства нет никаких претензий?
Мне непонятно, почему экс-мэр Таллинна и в целом представители Центристской партии бросились на защиту кремлевских церковников, переворачивая все так, что с их слов выходит, что государство начнет чуть ли не охоту на православных прихожан? «Бедные пюхтицкие монашки, которых приравняют к террористам, если к таковым приравняют РПЦ...», - причитает Михаил Кылварт, видимо, забыв, что лица, связанные с московским подворьем Пюхтицкого монастыря, размещали в соцсетях объявления об оказании поддержки российским оккупационным войскам в Украине и призывали добровольцев принять участие в этом начинании.
Непозволительное легкомыслие
Политики, защищающие ЭПЦ МП, прикрываются свободой вероисповедания в ситуации, когда Россия через церковь оказывает свое влияние на жителей Эстонии. Что за легкомысленное отношение? У нас существует много свобод, например свобода предпринимательства, свобода слова, и так далее. Никто в Эстонии не запрещает верить в того бога, в которого хочешь, заниматься бизнесом или выражать собственное мнение. Но у всего есть свои границы, и если церковь обслуживает интересы врага, бизнес ведется с подсанкционными личностями или звучат призывы скинуть Израиль в море, то тогда принимаются соответствующие ограничительные меры, и в этом нет ничего странного.
Или, по-вашему, церковь это какое-то исключение? Не нужно оправдываться тезисом, мол, политика отдельно, а религия отдельно. Политика есть везде, нравится вам это или нет, и она влияет на спорт, на искусство и даже на церковь.
Со своей стороны скажу, что надеюсь, что ЭПЦ МП будет ликвидирована. Уже выяснилось, что имущество, принадлежащее этой церкви, сейчас было получено под давлением со стороны России, а, значит, решение может быть пересмотрено, а имущество передано Эстонской апостольской православной церкви, которая признана правопреемницей дооккупационной православной церкви и состоит в подчинении Константинополя, а, значит, не несет для нас какой-либо угрозы.
Как говорится, свято место пусто не бывает. Для православных прихожан так ли важно, в лоне какой православной церкви они молятся, если молитвы они отправляют своему богу, а не церковным чиновникам. Повторюсь, что государство борется не с православием как с таковым, а с конкретной московской агентурой, и для государства будет важно то, что российское влияние в Эстонии снизится, если убрать отсюда филиал «ФСБ в рясах» в лице ЭПЦ МП.