Цахкна: сделаем все, чтобы вернуть домой находящегося на захваченном иранцами судне жителя Эстонии

«Мы связались с семьей этого человека и вместе с нашими партнерами реализуем имеющиеся в нашем распоряжении меры, чтобы иранские власти освободили экипаж судна, в том числе жителя Эстонии, и люди могли вернуться домой», - сказал Цахкна.

Судно MSC Aries было захвачено Корпуском стражей исламской революции, о чем сообщило в субботу иранское государственное информационное агентство IRNA. Согласно сообщению, корабль связан с Израилем и будет доставлен в иранские территориальные воды.

«Специальное подразделение флота Корпуса стражей исламской революции провело вертолетную операцию по захвату контейнеровоза под названием MCS Aries, - сообщило IRNA, добавив, что операция прошла в районе Ормузского пролива. - Сейчас корабль направляется в территориальные воды Ирана».

Иран столкнется с последствиями эскалации конфликта на Ближнем Востоке, предупредили сегодня израильские военные после того, как Тегеран объявил об угоне связанного с Израилем корабля.

«Ирану грозят последствия за его решение продолжить эскалацию ситуации», - указал в своем заявлении официальный представитель военного ведомства Дэниел Хагари.

Владелец судна, итало-швейцарская судоходная группа MSC, подтвердила, что иранские власти захватили судно. По данным группы, на борту находились 25 членов экипажа, и компания активно общается с соответствующими ведомствами, чтобы обеспечить благополучное и безопасное освобождение людей.