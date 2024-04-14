ФОТО, ВИДЕО ⟩ Эстонский национальный музей красочно отмечает 115-летие

По случаю дня рождения музея пришедших людей порадовала новая выставка «От Пирра до прожектора. Светильники из собрания Эстонского национального музея». На выставке представлены светильники, которые в разное время были частью культурного наследия Эстонии, но особенно много представляющих период их бурного развития, пришедшегося на последние 150 лет.