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ФОТО, ВИДЕО ⟩ Эстонский национальный музей красочно отмечает 115-летие

Вейки Ояперв Маргус Ансу
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Эстонский национальный музей (ЭРМ) отмечает сегодня свой 115-й день рождения. Уже утром фасад музея в тартуском районе Раади был украшен васильками, а днем программа продолжилась открытием новой выставки и танцевальным представлением. Вечером праздник продолжится концертом ночных песен.

По случаю дня рождения музея пришедших людей порадовала новая выставка «От Пирра до прожектора. Светильники из собрания Эстонского национального музея». На выставке представлены светильники, которые в разное время были частью культурного наследия Эстонии, но особенно много представляющих период их бурного развития, пришедшегося на последние 150 лет.

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