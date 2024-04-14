Больше половины средств на гособорону инвестируются в укрепление обороноспособости

«Мы приняли принципиальное решение - наши Силы обороны должны быть более современными, быстрыми, с более качественной подготовкой и лучшим оснащением, чем у противника. С этой целью мы инвестируем 55 центов каждого евро, вложенного налогоплательщиками в гособорону - то есть больше половины - прямо в повышение обороноспособности», - передает слова Певкура Министерство обороны.

По словам министра обороны, это означает новые системы вооружения, больше боеприпасов и лучшие условия для Сил обороны.

«Если посмотреть на решения последних двух лет, то мы закупили больше боеприпасов, чем за предыдущие тридцать лет вместе взятые. Мы приобрели противокорабельные ракеты, новые системы непрямой наводки, средства ПВО средней дальности и многое другое, что существенно повысить способность Сил обороны Эстонии защищать Эстонию и эстонский народ», - перечислил Певкур.

Курсы углубленного изучения гособороны - это учебная программа, проводимая Международным центром оборонных исследований и поддерживаемая Министерством обороны и Министерством иностранных дел, ее целью является ознакомление с политикой безопасности, внешней и оборонной политикой, а также широким подходом к национальная оборона - политикам, высокопоставленным государственным служащим, военнослужащим, представителям местных органов власти, экономическим лидерам и лидерам общественного мнения, культурным и педагогическим работникам, а также журналистам и третьему сектору. Курсы также повышают сотрудничество и социальную сплоченность в области гособороны.

Высшие курсы национальной обороны организуются уже почти четверть века, с ноября 1999 года. Пример был взят с Финляндии, где подобные курсы организуются с 1961 года. На сегодняшний день курсы, которые проводятся два раза в год - весной и осенью, прошли около 2500 человек.