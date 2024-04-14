Президент Карис на выставке испанского модернизма в Кадриорге: дружба Эстонии и Испании станет крепче

«Испания известна своими живописью, богатой историей и увлекательными традициями. Но есть и более серьезные проблемы и конфликты, которые всплывают на выставке «Испанские пейзажи от Фортуни до Пикассо», представленной в Кадриоргском художественном музее. Мы с Сирье благодарим всех пособствовавших прибытию этой выставки в Эстонию, - отметил Карис в соцсетях, упомянув первую леди. - Эта инициатива укрепляет дружбу и сотрудничество Эстонии и Испании, обогащает наше культурное взаимопонимание и открывает двери новым возможностям».