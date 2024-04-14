По словам президента Алара Кариса, открывшаяся в субботу в Кадриоргском художественном музее выставка испанского модернистского искусства упрочит дружбу Эстонии и Испании.
Президент Карис на выставке испанского модернизма в Кадриорге: дружба Эстонии и Испании станет крепче
«Испания известна своими живописью, богатой историей и увлекательными традициями. Но есть и более серьезные проблемы и конфликты, которые всплывают на выставке «Испанские пейзажи от Фортуни до Пикассо», представленной в Кадриоргском художественном музее. Мы с Сирье благодарим всех пособствовавших прибытию этой выставки в Эстонию, - отметил Карис в соцсетях, упомянув первую леди. - Эта инициатива укрепляет дружбу и сотрудничество Эстонии и Испании, обогащает наше культурное взаимопонимание и открывает двери новым возможностям».
В Кадриоргском художественном музее открылась выставка «España Blanca y Negra. Испанские пейзажи от Фортуни до Пикассо», которая представляет испанское искусство от романтических пейзажей XIX века до поисков новаторства молодого Пабло Пикассо.