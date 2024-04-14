Министр финансов Финляндии Рийкка Пурра заявила о том, что правительству все еще необходимо найти возможности для экономии 3 млрд евро в год. По мнению Пурры, добиться необходимой экономии невозможно без изменения правил индексации пенсий и повышения налога с оборота, пишет ERR.
Министр финансов Финляндии: экономия на пенсиях и повышение налога с оборота неизбежны
Пенсии - крупнейшая статья расходов финского госбюджета, на их выплату ежегодно требуется 34 млрд евро.
Один из способов сэкономить на пенсиях - снизить ежегодную индексацию пенсий на два процентных пункта. Такая мера поможет сэкономить 400 млн евро в год. Поскольку средняя пенсия в Финляндии составляет около 2000 евро, это будет означать увеличение пенсии на сумму в 40 евро меньшую по сравнению с тем, что в настоящее время предусмотрено законом.
Пурра признает, что такой шаг будет трудным, поскольку пенсионеры представляют собой значительную группу интересов. В то же время она говорит, что приведение финансов Финляндии в порядок требует непопулярных решений.
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