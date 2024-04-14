Министр финансов Финляндии: экономия на пенсиях и повышение налога с оборота неизбежны

Один из способов сэкономить на пенсиях - снизить ежегодную индексацию пенсий на два процентных пункта. Такая мера поможет сэкономить 400 млн евро в год. Поскольку средняя пенсия в Финляндии составляет около 2000 евро, это будет означать увеличение пенсии на сумму в 40 евро меньшую по сравнению с тем, что в настоящее время предусмотрено законом.