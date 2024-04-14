Началось возведение Эстонского дома природы

Дом природы будет комплексом из трех деревянных зданий, который будет построен между ангаром для гидросамолетов Эстонского морского музея и кварталом Ноблесснера. Стройка будет завершена осенью 2026 года. Проект реализуется по заказу Министерства климата и под управлением Riigi Kinnisvara. В итоге это будет самое большое деревянное здание общественного назначения в Эстонии, основным пользователем которого станет Эстонский музей природы.