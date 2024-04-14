Вс, 14.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Началось возведение Эстонского дома природы

Ангелина Тякер
, журналист
Copy
Часть будущего комплекса Дома природы.
Часть будущего комплекса Дома природы. Фото: Kavakava Arhitektid

В воскресенье состоялась масштабная заливка бетона на месте будущей подземной части Дома природы, в ходе которой в двух секциях бетон был залит на площади в 5200 квадратных метров. Этот бетон станет фундаментной плитой будущего комплекса зданий.

Дом природы будет комплексом из трех деревянных зданий, который будет построен между ангаром для гидросамолетов Эстонского морского музея и кварталом Ноблесснера. Стройка будет завершена осенью 2026 года. Проект реализуется по заказу Министерства климата и под управлением Riigi Kinnisvara. В итоге это будет самое большое деревянное здание общественного назначения в Эстонии, основным пользователем которого станет Эстонский музей природы.

«Сейчас мы ведем работы на глубине в шесть метров ниже уровня земли и в три метра ниже уровня моря, что предполагает немало вызовов», - прокомментировал начало работ руководитель проекта Nordecon AS Юрген Йыгева, добавив, что на подземном этаже запланированы парковка и различные подсобные помещения.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх