В воскресенье состоялась масштабная заливка бетона на месте будущей подземной части Дома природы, в ходе которой в двух секциях бетон был залит на площади в 5200 квадратных метров. Этот бетон станет фундаментной плитой будущего комплекса зданий.
Для подписчиков
Началось возведение Эстонского дома природы
Дом природы будет комплексом из трех деревянных зданий, который будет построен между ангаром для гидросамолетов Эстонского морского музея и кварталом Ноблесснера. Стройка будет завершена осенью 2026 года. Проект реализуется по заказу Министерства климата и под управлением Riigi Kinnisvara. В итоге это будет самое большое деревянное здание общественного назначения в Эстонии, основным пользователем которого станет Эстонский музей природы.