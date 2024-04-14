Доктор Эрве Сыыру: чем темнее в вашей спальне, тем крепче ваш сон

Важнейшим гормоном, влияющим на сон и бодрствование, является мелатонин. «Когда вечером темнеет, потеря световой стимуляции запускает выработку мелатонина, который вместе с другими процессами способствует лучшему сну. Чрезмерное естественное и искусственное освещение, например, от экрана смарт-устройств, не позволяет запустить выработку мелатонина и вовремя заснуть», - говорит Сыыру в журнале TerviseMeeter. Она добавляет, что ограничение света вечером и привычка ложиться спать в более темной комнате продлевает время сна.

«После длительного мониторинга факторов, влияющих на здоровье, установлено, что недосыпание сопровождается утомляемостью, рассеянностью и чрезмерной сонливостью в течение дня. Люди с хроническим недосыпанием чаще страдают депрессией, страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеют избыточный вес, больше курят и чаще попадают в дорожно-транспортные и производственные происшествия».

Доктор Сыыру объясняет, что сон - это активное состояние организма, при котором некоторые участки мозга работают активнее, чем во время бодрствования. Сон считается очень важным для отдыха и восстановления организма. «Во время сна тело отдыхает и восстанавливается на клеточном уровне. Режим сна человека меняется в течение жизни, причем режим сна также динамичен в течение одной ночи, то есть от вечера к утру», - отмечает врач.

«Наилучшего ощущения отдохнувшего человека человек достигает, если учитывает ритм сна и бодрствования, который работает на основе его биологических ритмов. Ритм сна индивидуален, и даже внутри одной семьи бывают колебания. Установлено, что человек может в определенной степени адаптироваться и принять неестественный для организма ритм, но из-за этого он не достигнет особых результатов в работе. Ритм сна и бодрствования человека - это сложный часовой механизм, который не рекомендуется постоянно менять», - говорит доктор Сыыру.

По ее словам, из исследований известно, что достаточная продолжительность непрерывного ночного сна в 6,5-11 часов у взрослых обеспечивает готовность к учебе и к умственному и физическому труду. «Здоровый образ жизни, ограничение потребления алкоголя, физические упражнения и здоровое питание обеспечивают лучший ночной сон», - подтверждает доктор.