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ФОТО ⟩ «Ээсти 200» на специальном мероприятии объявила список кандидатов на выборах в Европарламент

rus.postimees.ee
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Партия «Ээсти 200» объявила своих кандидатов на выборах в Европарламент. Это было сделано в рамках избирательного конгресса, прошедшего в таллиннском «Котле культуры».

Первым номером в списке стоит председатель партии, глава МИДа Эстонии Маргус Цахкна. Замкнул список бывший депутат Европарпамента Индрек Таранд.

Список кандидатов «Ээсти 200» на выборах в Европарламент

  • Маргус Цахкна
  • Кристина Каллас
  • Калев Стойческу
  • Лийза Пакоста
  • Игорь Таро
  • Ирья Лутсар
  • Хендрик Террас
  • Кадри Тали
  • Индрек Таранд
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