Партия «Ээсти 200» объявила своих кандидатов на выборах в Европарламент. Это было сделано в рамках избирательного конгресса, прошедшего в таллиннском «Котле культуры».
ФОТО ⟩ «Ээсти 200» на специальном мероприятии объявила список кандидатов на выборах в Европарламент
Первым номером в списке стоит председатель партии, глава МИДа Эстонии Маргус Цахкна. Замкнул список бывший депутат Европарпамента Индрек Таранд.
Список кандидатов «Ээсти 200» на выборах в Европарламент
- Маргус Цахкна
- Кристина Каллас
- Калев Стойческу
- Лийза Пакоста
- Игорь Таро
- Ирья Лутсар
- Хендрик Террас
- Кадри Тали
- Индрек Таранд