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ВОЕННЫЙ ИСТОРИК ⟩ Путин по-прежнему нацелен на уничтожение Украины и надеется на раскол в рядах западных союзников Киева

Юрий Кочинев
, военный историк
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Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: Cao Yang
  • Россия пытается растянуть войну на истощение против Украины на годы
  • Путин не отказался от своего первоначального плана по завоеванию значительных территорий Украины
  • Помощь США Украине является заложником внутренней политики Вашингтона, у ЕС есть проблемы с Венгрией

Российские власти планируют продолжать войну против Украины как минимум еще пару лет. Об этом написало немецкое издание Bild, ссылаясь на свои разведывательные источники. Путин явно рассчитывает на прекращение западной помощи Украине, уверен военный историк Юрий Кочинев.

Путин делает вид, что готов вести переговоры с Украиной, но у Кремля нет реальных планов заключать какие-либо сделки с Киевом. Путин не будет вести переговоры с нынешним украинским правительством. Кремль разработал новый план войны против Украины и планирует захватить все восточные территории на левом берегу Днепра. Россияне планируют сделать это в ближайшие три года.

После реализации этого плана река Днепр должна стать новой линией фронта. В настоящее время половина территории Донецкой области и 95% территории Луганской области находятся под контролем россиян. Пока что у россиян меньшие амбиции в отношении южных регионов Украины.

На Херсонском направлении россияне планируют держать фронт на линии Днепра и не намерены предпринимать крупных операций на Херсонском и Одесском направлениях. Единственная серьезная забота Кремля сейчас - не допустить продвижения украинских подразделений в Крым.

Путин очень надеется, что российская военная промышленность значительно вырастет в этом и в следующем году.

Конечно, Россия не отказалась от своего первоначального плана взять под полный контроль большую часть Украины. МИД РФ неоднократно делал заявления о том, что Украина «должна признать новые территориальные реалии» и «оставить российские территории», что будет означать, что Украина немедленно откажется от тысяч квадратных километров своей земли, что в настоящее время оккупированы Россией.

Заявления МИД РФ - не более чем хитрый шаг, призывающий Украину прекратить боевые действия и дать россиянам время восстановиться и подготовиться к новому крупному наступлению.

На своих пресс-конференциях Путин неоднократно говорил об Одессе как о российском городе и подчеркивал, что южная и юго-восточная части Украины всегда принадлежали «русскому миру». Он неоднократно заявлял, что ни Крым, ни прибрежные районы Черного моря не имеют никакой связи с Украиной. Цель Кремля - своими «мирными инициативами» имитировать стремление к заключению мирных соглашений с Украиной. России сейчас нужна небольшая пауза в военной активности, чтобы собраться с силами для новой атаки, направленной на полное уничтожение украинского государства, общества и народа. Это совершенно ясно.

В политическом плане Путин сейчас чувствует себя в большей безопасности, чем в конце прошлого года. Ситуация на полях сражений в Украине такова, что украинское зимнее наступление завершилось, но и россиянам также не удалось прорвать линию обороны Украины. В этой войне многое зависит от решений, принятых за тысячи километров от линии фронта в Вашингтоне или Брюсселе. Былое единство западных стран теперь пошатнулось.

Помощь США Украине является заложником внутренней политики Вашингтона, а в Европейском союзе помощь Украине до сих пор блокируется Венгрией. Все это придает Путину больше уверенности. Военный бюджет России утроился с 2021 года и приближается к 30% государственных расходов. Эра промышленных войн вернулась, сделав войну на Украине самой продолжительной и разрушительной войной с середины прошлого века. Решения, принятые в Вашингтоне, Москве, Киеве, Брюсселе, Пекине, Пхеньяне и Тегеране в этом году, похоже, имеют большее влияние, чем события в Авдеевке, Токмаке или других точках вблизи украинской линии фронта.

Смогут ли страны Запада консолидироваться против политики, проводимой Путиным - вот главный вопрос этого года относительно войны в Украине. Ключевое слово политики западных стран - консолидация. Без этого единства невозможно помочь Украине и остановить российскую агрессию.

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