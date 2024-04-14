ВОЕННЫЙ ИСТОРИК ⟩ Путин по-прежнему нацелен на уничтожение Украины и надеется на раскол в рядах западных союзников Киева

На своих пресс-конференциях Путин неоднократно говорил об Одессе как о российском городе и подчеркивал, что южная и юго-восточная части Украины всегда принадлежали «русскому миру». Он неоднократно заявлял, что ни Крым, ни прибрежные районы Черного моря не имеют никакой связи с Украиной. Цель Кремля - своими «мирными инициативами» имитировать стремление к заключению мирных соглашений с Украиной. России сейчас нужна небольшая пауза в военной активности, чтобы собраться с силами для новой атаки, направленной на полное уничтожение украинского государства, общества и народа. Это совершенно ясно.

В политическом плане Путин сейчас чувствует себя в большей безопасности, чем в конце прошлого года. Ситуация на полях сражений в Украине такова, что украинское зимнее наступление завершилось, но и россиянам также не удалось прорвать линию обороны Украины. В этой войне многое зависит от решений, принятых за тысячи километров от линии фронта в Вашингтоне или Брюсселе. Былое единство западных стран теперь пошатнулось.

Помощь США Украине является заложником внутренней политики Вашингтона, а в Европейском союзе помощь Украине до сих пор блокируется Венгрией. Все это придает Путину больше уверенности. Военный бюджет России утроился с 2021 года и приближается к 30% государственных расходов. Эра промышленных войн вернулась, сделав войну на Украине самой продолжительной и разрушительной войной с середины прошлого века. Решения, принятые в Вашингтоне, Москве, Киеве, Брюсселе, Пекине, Пхеньяне и Тегеране в этом году, похоже, имеют большее влияние, чем события в Авдеевке, Токмаке или других точках вблизи украинской линии фронта.

Смогут ли страны Запада консолидироваться против политики, проводимой Путиным - вот главный вопрос этого года относительно войны в Украине. Ключевое слово политики западных стран - консолидация. Без этого единства невозможно помочь Украине и остановить российскую агрессию.