Отдавший за Осиновского решающий голос центрист объяснил свое решение

«У Центристской партии не было альтернативы избранному сегодня мэру и городской администрации, о чем я сожалею как давний член Центристской партии. Я не считаю разумным, чтобы жители столицы продолжали жить в такой неразберихе», - пояснил Саареоя.

По словам Саареоя, более половины таллиннских депутатов поддержали коалиционный договор, поэтому кандидата в мэры явно поддерживали. «Когда Евгений Оссиновский попросил поддержки и у меня, я решил ее оказать по вышеуказанным причинам. Я надеюсь, что теперь коалиция сможет приступить к работе, и управление городом будет сбалансированным и успешным», - сказал Саареоя.

«С сегодняшнего дня (с воскресенья - прим.) я покидаю Центристскую партию, и в связи с изменениями в составе Таллиннского городского собрания заканчиваются и мои полномочия в качестве замещающего депутата», - пояснил Саареоя, добавив, что он прекратил свое участие в муниципальной политике.