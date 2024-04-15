Гайки для военного флота: как европейский бизнес помогает России строить корабли

Но Игорь Смолин продолжает контролировать российскую компанию с аналогичным названием «Марине системс», зарегистрированную в Санкт-Петербурге. Компания активно закупает судовое оборудование, произведенное в Германии, Японии и США. За 2023 год компания показала рекордную для себя прибыль в 11 млн рублей (против 1 млн в 2022-м).

При этом Игорь Смолин не позднее 2009 года подал прошение о гражданстве России и получил его.

Зарегистрированная в Латвии Marine Systems в 2023 году продолжала поставки в Россию, но в декларациях писали, что запчасти поставляются для судов гражданского назначения, хотя партнеры остались те же — они ранее ввозили запчасти для военных кораблей.

В компании Marine Systems не ответили на вопросы Би-би-си. Но источник, близкий к ней, рассказал, что в сентябре 2023 года многие сотрудники компании были уволены, а деятельность была практически остановлена «в связи с операцией России в Украине. Так как были клиенты в России, перестали идти заказы, деньги и материалы».

Последняя поставка, которую нашла Русская служба Би-би-си, дизельный генератор для компании «Морские пропульсивные системы», обошлась российским заказчикам в 32 тыс. долларов в июне 2023 года.

Прямые поставки