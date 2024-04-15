С 15 по 19 апреля Силы обороны Эстонии будут задействованы в учениях Active Spark, что повлечет за собой ограничения дорожного движения в нескольких самоуправлениях, пишет Rus.ERR.
В связи с учениями Сил обороны на дорогах возможны ограничения движения
Учения будут проходить на территориях города Пярну и волостей Мярьямаа, Ляэнеранна и Пыхья-Пярнумаа. На дорогах этих самоуправлений во время учений будет перемещаться различная военная техника.
На дорогах в зоне проведения учений установлены предупреждающие знаки. Местами будет ограничена скорость. Также возможны остановки движения продолжительностью до десяти минут.