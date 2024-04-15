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Фото ⟩ На трассе столкнулись фургон и легковой автомобиль

Rus.Postimees
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В воскресенье около 19:00 на 83-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа произошло ДТП: столкнулись фургон и легковой автомобиль.

По словам пресс-секретаря полиции Бритты Сепп, в 19:10 в центр тревоги сообщили, что возле первого виадука Мяо произошло ДТП. По первоначальным данным, двигавшийся в направлении Таллинна Volkswagen Transporter въехал сзади в Škoda Octavia.

В машинах были только водители, скорая помощь осмотрела их. Никто не пострадал. Точные обстоятельства ДТП выясняются. 

Бампер зацепился за фаркоп. Спасательный департамент прибыл на место происшествия, чтобы разъединить машины и убрать их с дороги. В целом ДТП привело к незначительным повреждениям кузова автомобилей.

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