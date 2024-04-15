Фото ⟩ На трассе столкнулись фургон и легковой автомобиль

По словам пресс-секретаря полиции Бритты Сепп, в 19:10 в центр тревоги сообщили, что возле первого виадука Мяо произошло ДТП. По первоначальным данным, двигавшийся в направлении Таллинна Volkswagen Transporter въехал сзади в Škoda Octavia.

В машинах были только водители, скорая помощь осмотрела их. Никто не пострадал. Точные обстоятельства ДТП выясняются.

Бампер зацепился за фаркоп. Спасательный департамент прибыл на место происшествия, чтобы разъединить машины и убрать их с дороги. В целом ДТП привело к незначительным повреждениям кузова автомобилей.