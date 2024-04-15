Кристин Таттар триумфально выиграла крупный турнир в США

Если в прошлом году Таттар заняла на турнире Jonesboro Open шестое место, то в этом году она уже в первый день заработала преимущество в шесть бросков. В решающем раунде ближайшая соперница отставала от эстонки на восемь бросков. В целом победный счет Таттар составил -22.