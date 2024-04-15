Диск-гольфистка Кристин Таттар выиграла Jonesboro Open – состязание профессионального тура в Арканзасе.
Кристин Таттар триумфально выиграла крупный турнир в США
Если в прошлом году Таттар заняла на турнире Jonesboro Open шестое место, то в этом году она уже в первый день заработала преимущество в шесть бросков. В решающем раунде ближайшая соперница отставала от эстонки на восемь бросков. В целом победный счет Таттар составил -22.
При этом преимущество первой диск-гольфистки мира над конкурентами было огромным. Американка Холин Хэндли, занявшая второе место, проиграла Таттар с разницей в девять бросков, а финка Эвелиина Салонен, завоевавшая бронзу, уступила Таттар с разницей в десять бросков.
Таттар, одержавшая свою 93-ю победу в карьере, заработала также и 5750 долларов призовых.
Kristin Tattar picks up her second win of the season at the 2024 Jonesboro Open!! pic.twitter.com/PMS91HaN9m— Disc Golf Pro Tour (@DiscGolfProTour) April 14, 2024