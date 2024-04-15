Литовец побил мировой рекорд, установленный 38 лет назад!

Литовский метатель диска Миколас Алекна установил мировой рекорд на соревнованиях в Рамоне (Оклахома, США) в воскресенье. Лучшее расстояние его потрясающей серии составило 74,35 м. При этом он превзошел высшую мировую отметку 74,08, которая держалась на протяжении почти 38 лет – рекорд установил Юрген Шульт.