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Литовец побил мировой рекорд, установленный 38 лет назад!

rus.postimees.ee
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Миколас Алекна.
Миколас Алекна. Фото: IMAGO/CHAI

Литовский метатель диска Миколас Алекна установил мировой рекорд на соревнованиях в Рамоне (Оклахома, США) в воскресенье. Лучшее расстояние его потрясающей серии составило 74,35 м. При этом он превзошел высшую мировую отметку 74,08, которая держалась на протяжении почти 38 лет – рекорд установил Юрген Шульт.

21-летний Алекна воспользовался идеальными погодными условиями, и все шесть его бросков преодолели отметку 70 метров. Длина его первого броска составила 72,21, что улучшило личный рекорд (71,39), установленный 6 апреля в США.

Затем двукратный призер чемпионата мира преодолел отметку 70,32, а его третья попытка составила 72,89, что переместило Алекну на четвертое место в мировой рейтинговой таблице.

В четвертом раунде он бросил 70,51, но исторической стала пятая попытка, когда длина дуги диска составила 74,35. Хотя судьи изначально насчитали 74,41. Он закончил серию со счетом 70,50.

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