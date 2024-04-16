Украинский кинопродюсер Наталья Хазан: мир должен понять, что российско-украинская война – не только наша проблема

- Мы показали обычных людей, которые не рождены для войны и не собирались участвовать в военных действиях, пока война не пришла в их дом. Это люди разных профессий: кто-то водитель, кто-то - врач, кто-то - режиссер. Обычные люди, которые просто встали на защиту своей страны.

И этот фильм мы делали прежде всего не для украинского зрителя, а чтобы любой человек в зале мог поставить себя на место наших персонажей. То есть, каждый может включить эмпатию и представить, что это может быть у него дома, а с таким соседом, как Россия, это вполне возможно. Все видят, что Украина - это только первый шаг в восстановлении бывшего Советского Союза.

- Еще бы заокеанским партнерам донести эту мысль...

- Чем дальше от России, тем больше людям кажется, что это их не коснется. Но если просто взять карту и посмотреть расстояние от обстреливаемых Россией украинских городов до городов ЕС, то мы понимаем, что это не такое уж большое расстояние, на самом-то деле. Уже ведь были прецеденты, когда ракеты падали в Польше, мины по морю доплывали до Румынии. Это не может быть проблемой только Украины.

- Я слышал, что было противодействие прокату вашего фильма. Западные организаторы якобы просили, чтобы вы смягчили фильм, чтобы не так шокировать западную публику...