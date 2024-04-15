Цены на металл за месяц поднялись, сообщила в понедельник пресс-служба Kuusakoski.
Kuusakoski: в ближайшие годы ожидается взрывной рост цен на металл
Цена на медь достигла наиболее высокого уровня за последние 15 месяцев. Как отметил в переданном комментарии член правления Kuusakoski Тоомас Колламаа, это хорошо видно и по прейскуранту Kuusakoski. Лишь за последние два месяца цена выросла более чем на 15%.
Медь является ключевым материалом в зеленой энергетике: она используется в силовых кабелях, ветряных турбинах, электромобилях, солнечных панелях и т.д. Активность заводов в Китае в прошлом месяце превзошла все ожидания и является признаком долгожданного оживления экономики крупнейшего в мире потребителя меди.
Некоторые параллели можно обнаружить даже с 2000 годами, когда за три года из-за урбанизации и индустриализации Китая рыночная цена на медь выросла более чем в пять раз. Аналитический отдел Citigroup видит в течение следующих трех лет потенциал для столь же взрывного роста цен.
В горнодобывающей индустрии по всему миру имел место ряд сбоев производства, что усугубило трудности с поставками. Стратеги Bank of America говорят, что нехватка новых проектов наконец начинает ощущаться. Этот банк (а фактически и многие другие) ожидает, что к 2026 году тонна меди будет стоить в среднем 12 000 долларов (около 11 300 евро).
«Оптимизм пробуждается и в отношении других промышленных цветных металлов. Будем надеяться, что на этот раз это не ложная тревога. В 2022 году Goldman Sachs прогнозировал, что в 2023 году цены на медь останутся на уровне 13 000 долларов за тонну, но в реальности все вышло наоборот, и цена упала до 7150 долларов за тонну. К счастью, после этого минимума цена на медь неуклонно росла», - отметил Колламаа.
Последняя оценка рынка меди, проведенная Goldman Sachs, показывает, что из-за значительного дефицита предложения с 2028 года цена вырастет до 9900 долларов за тонну, что заставит искать новые технологии производства меди, ориентированные на выдавливание металла из низкосортной руды.
«Но даже если с помощью новых методов переработки и будет найден дополнительный миллион тонн меди, по мнению Goldman Sachs, этого окажется недостаточно, чтобы покрыть дефицит в целых пять миллионов тонн, который возникнет в 2030 году. Это мнение поддерживает и Morgan Stanley, по оценке которого, дефицит меди является одним из самых значительных в международной торговле. ING, финансовое учреждение с глобальным охватом, также прогнозирует, что бум на рынке меди только начинается, а, помимо прочего, рост цен на медь будет поддерживаться сокращением мировой добычи», - сказал Колламаа.
Объем эстонского рынка металлолома составляет 350 000–400 000 тонн в год. Kuusakoski является крупнейшим в Эстонии поставщиком услуг экономики замкнутого цикла, направляющим в переработку примерно половину металлолома в стране. Компания располагает 12 пунктами обслуживания по всей стране: в Йыхви, Нарве, Пайде, Хаапсалу, Палдиски, Пярну, Раквере, Рапла, Таллинне, Тарту, Вильянди и Выру.