Kuusakoski: в ближайшие годы ожидается взрывной рост цен на металл

Цена на медь достигла наиболее высокого уровня за последние 15 месяцев. Как отметил в переданном комментарии член правления Kuusakoski Тоомас Колламаа, это хорошо видно и по прейскуранту Kuusakoski. Лишь за последние два месяца цена выросла более чем на 15%.

Медь является ключевым материалом в зеленой энергетике: она используется в силовых кабелях, ветряных турбинах, электромобилях, солнечных панелях и т.д. Активность заводов в Китае в прошлом месяце превзошла все ожидания и является признаком долгожданного оживления экономики крупнейшего в мире потребителя меди.

Некоторые параллели можно обнаружить даже с 2000 годами, когда за три года из-за урбанизации и индустриализации Китая рыночная цена на медь выросла более чем в пять раз. Аналитический отдел Citigroup видит в течение следующих трех лет потенциал для столь же взрывного роста цен.

В горнодобывающей индустрии по всему миру имел место ряд сбоев производства, что усугубило трудности с поставками. Стратеги Bank of America говорят, что нехватка новых проектов наконец начинает ощущаться. Этот банк (а фактически и многие другие) ожидает, что к 2026 году тонна меди будет стоить в среднем 12 000 долларов (около 11 300 евро).