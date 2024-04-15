Эстонские университеты познакомят молодежь Ида-Вирумаа со студенческой жизнью

Три дня должны вместить в себя множество мероприятий как для нынешних, так и для будущих студентов. В Вирумааском колледже можно будет узнать о студенческой жизни, также состоятся спортивные соревнования. В Нарвском колледже будут проведены мастер-классы, желающих также приглашают на экскурсию по Кренгольмской мануфактуре.

По словам организатора студенческих дней, председателя студенческого совета Нарвского колледжа Тартуского университета Инги Кауп, вполне закономерно, что студенческие дни проводятся и в третьем студенческом регионе Эстонии после Тарту и Таллинна. «Мы склонны воспринимать обилие высших учебных заведений в Ида-Вирумаа как нечто само собой разумеющееся. Вот почему мы стараемся привлечь больше внимания к студенческой жизни и возможностям обучения в регионе с помощью студенческих дней», - пояснила Кауп.

Она добавила, что цель организаторов состоит в том, чтобы превратить студенческие дни в общественное мероприятие, где студенты, старшеклассники, предприниматели и активные члены сообщества смогут общаться, устанавливать контакты и налаживать связи.

Узнать больше о мероприятиях студенческих дней и зарегистрироваться на мероприятия можно на странице студенческих дней в Facebook.

Организаторами студенческих дней являются студенты Нарвского колледжа Тартуского университета и Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета. Партнерами по сотрудничеству являются Академия МВД, Таллиннская высшая школа здравоохранения и учебная программа kood/Jõhvi. В организации дней поддержку оказывает Министерство финансов.