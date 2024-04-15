«Мы теряем драгоценное время»: работники скорой помощи выступили с важным обращением

Скорая помощь Сааремаа уже обращала внимание на эту проблему в 2021 году. Тогда обращение помогло и очень многие дома и квартиры получили номерные знаки. К сожалению, на Сааремаа и не только еще много вызывающих беспокойство у работников скорой помощи мест, где нет правильных номеров на многоквартирных домах, нет номеров на дверях квартир. В случае частных домов рекомендуется ставить номера, которые будут подсвечены, чтобы их было легче найти.

«Время идет в ущерб здоровью людей. Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы машине скорой помощи не приходилось играть в спортивное ориентирование или в поиски сокровищ, чтобы найти нуждающегося в помощи человека, которым может быть любой из нас», - написала в социальных сетях Курессаареская больница.

Скорая помощь объехала Курессааре, чтобы записать несколько адресов, в случае которых могут возникнуть проблемы с поиском. У некоторых домов с одной стороны номера есть, а с другой нет. Было много домов без номеров. Скорая смотрела с той стороны, откуда обычно заезжают. Особенно трудно найти нужный дом ночью в темноте.

Напомним, что с 1 марта 2021 года по закону на каждой квартирной двери в Эстонии должен быть номер. Номера квартир и этажей должны быть видны, чтобы во время любого происшествия спасатели, медики или полицейские могли действовать максимально точно и быстро.