Мировой рекордсмен Алекна выбил Кантера из тройки лидеров абсолютного рейтинга

Алекна, который две недели назад установил свой личный рекорд - 71,39, вчера вечером побил мировой рекорд Юргена Шульта (установлен в июне 1986 года) на 27 сантиметров.

В абсолютном рейтинге метания диска Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) результат Алекны зафиксирован как 74,41, потому что именно столько судьи изначально отмерили как длину самого длинного броска легкоатлета. Позже результат поправили и сделали на шесть сантиметров короче.

В абсолютном рейтинге 21-летний Алекна сместил своего отца Виргилиюса Алекну на третье место. Рекорд 52-летнего Алекны, завершившего карьеру десять лет назад, в Каунасе в 2000 году составил 73,88.

Олимпийский чемпион 2008 года Герд Кантер, личный рекорд которого составляет 73,38 (2006, Хельсингборг), опустился на четвертое место в абсолютном рейтинге.

На двух последних чемпионатах мира золотые медали завоевали швед Даниэль Столь (2023) и словенец Кристьян Чех (2022). Однако личные рекорды обоих мужчин составляют 71,86 – они делят шестое место в абсолютном рейтинге. В 1983 году такого же результата добился и россиянин Юрий Думчев.