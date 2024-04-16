ВИКТОР ЕРОФЕЕВ ⟩ Путин сделает Россию снова великой?

Наконец, страны Балтии, или, как говорят русские, Прибалтика. Они в НАТО, укрепленном ныне в Балтийском море присоединением к блоку Финляндии и Швеции. Но будет ли НАТО стойким, если Россия придет в Прибалтику, опираясь на часть русского населения в этих странах, будет ли НАТО воевать за Нарву? Путин уверяет, что он туда не пойдет. Но то же самое он говорил о Крыме перед тем, как там появились в большом количестве «зеленые человечки» - русские военнослужащие без опознавательных знаков.

Однако есть не только военный путь захвата Прибалтики. Есть путь Ялты-2, на которой может согласиться Трамп. Сесть за стол переговоров и договориться о разделе мира. Четыре участника. Россия, США, ЕС и, возможно, Турция. Что же захочет прибрать к своим рукам Россия на Западе? Всю европейскую территорию Советского Союза, включая Молдавию? Почему нет! Но если думать по-крупному, почему бы не получить право оказывать влияние на страны бывшего Варшавского договора? Путин искренне ненавидит Польшу – почему бы ей не заткнуть рот? Насчет восстановления ГДР не знаю, но все возможно.