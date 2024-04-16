При всех очевидных различиях, которые существуют между Россией и США, сегодня их сближает общая тема величия, на которой спекулирует как Путин, так и Трамп. Бурное развитие этой темы, которая отражается также в политике и других стран - от Китая, Ирана, Турции до Венгрии и крайне правой оппозиции в Германии и Франции - свидетельствует о том, что мир стоит перед принятием новой реальности, пишет проживающий в эмиграции российский писатель Виктор Ерофеев.
ВИКТОР ЕРОФЕЕВ ⟩ Путин сделает Россию снова великой?
Новая реальность характеризуется переоценкой ценностей и постгуманистическим синдромом культа силы. В этой связи мужественная попытка Украины сбежать под крыло Европы, которая во многих случаях не верит самой себе, превращается в наивный анахронизм, которому, впрочем, нет приличной альтернативы.
Триумф Путина на состоявшихся президентских выборах, где он получил в результате более 87 процентов голосов, - существенная часть новой реальности. Ставить слово выборы в кавычки или не ставить - право каждого, кто понимает или не склонен понять, что организация путинского триумфа требовала правильно продуманных усилий со стороны Кремля.
Однако приближение этой заветной цифры к реализации диктаторских мечтаний, свойственных властителям авторитарных режимов, ни в коем случае не означает, что при полной свободе выборов Путин бы их не выиграл, хотя и с другим, менее внушительным процентом. Признание легитимности путинских выборов со стороны ЕС идет не от трусости, а от похабного прагматизма, а иного здесь и не выдумать.
Война с Украиной, которую ведет Россия уже два года, показала черные дыры демократического устройства как на Западе, так и в среде российских оппозиционеров, которые все больше и больше становятся прекраснодушными идеалистами, верующими в утопическую Россию будущего.
Эта мечта о прекрасной России в какой-то степени перекликается с мечтой молодого Ленина о коммунизме, считавшего, что страна может перепрыгнуть через капитализм и попасть прямо в светлое будущее. Теперь разговор идет об очередной утопии, когда Россия вместо того, чтобы стать сначала просто нормальной страной, должна устремиться к своему идеалу. Почему эта утопия? Скорее всего, потому что русский народ любит счастливые горизонты сказки.
Однако со стороны скептиков, которые возникают в среде оппозиции после того как война зашла в тупик и при этом Россия обрела некоторое стратегическое превосходство, прослушивается печальная ирония по отношению к попытке антипутинского легиона «Свобода России» войти с боем на территорию России. Может, это просто пиар-акция под выборы? Речь также идет о странной игре Запада с вооружением украинской армии, для которой то есть снаряды, то нет, которой то следует дать ракеты дальнего действия, то нет (опасаясь реакции Путина).
Но Путин в конце концов перестал играть с Западом в какие-либо игры. Перед выборами он с удивительной откровенностью заявил о своем желании объединить Украину с Россией - то есть вернуться к изначальному пункту самого существования России. Она-то и обрела свое имя Россия (до этого была Русью) в 17 веке после того, как Украина ушла от Польши под ее защиту - и об этом быстро пожалела, но было поздно. Вот почему - поставит Европа ракеты Taunus или не поставит, будут новые санкции или нет - цели войны для Путина не изменятся, он будет настойчиво добиваться своего.
Другим, прямо скажем, диковинным финалом войны выглядит предложение Медведева на недавно прошедшем прокремлевским сочинском Международном фестивале молодежи, когда он показал карту послевоенной Украины - малый кусок земли вокруг Киева, все остальное берет Россия, а западные земли возвращает Польше и Румынии. Бред, но в нем проглядываются истинные желания Кремля.
Вспомним, что раньше Путин говорил исключительно о денацификации и демилитаризации Украины, что даже обсуждалось на переговорах двух стран в Стамбуле после начала войны: так вот, все это оказалось военной хитростью. Впрочем, не исключено, что и до сих пор победный конец войны, по мнению Кремля, может быть связан с водружением своего человека в Киеве. Половинчатая позиция Запада относительно вооружения украинской армии заставила русских оппозиционных скептиков подозревать Запад в желании как Россию, так и Украину ослабить полномасштабной войной. Но это уже из области конспирологии. Скорее всего, Запад опасается резких движений Путина, чем и развязывает ему руки.
Поддержка Путина большинством русского народа связана прежде всего с отсутствием политической культуры в широких массах. Просвещенные круги Москвы, Петербурга, некоторых других крупных и даже небольших городов, которые разбираются в политике как самоучки, имеющие проевропейские взгляды, умеют пользоваться интернетом и получать сведения из независимых источников, Путина не любят, требуют его ухода, придумывают для него всякие обидные клички типа «моль».
Отсюда возвратная возрастающая нелюбовь Путина к просвещенным кругам, которых безжалостно запугивают обысками, арестами, возможностью потерять работу, бизнес, быть отчисленным из института и так далее. В каком-то смысле Путин срастается с Лениным, который считал интеллигенцию «говном нации». Однако в самое последнее время к этой нелюбви присоединилась ненависть конкретно к творческим людям.
По всей стране прошли неслыханные по масштабу и одновременности обыски у художников. Писательницу с международным именем Людмилу Улицкую объявили иностранным агентом. Книги таких писателей, как Быков и Акунин убрали из магазинов и библиотек. Гонения на философов, вообще на университетских профессоров идут повсюду. Запугав оппозиционную или просто молчащую интеллигенцию до президентских выборов, Кремль сделал все, чтобы в каждом регионе России Путин получил не менее 80 процентов голосов, и даже более-менее прозападная Москва под предводительством мэра Собянина отдала Путину 85 процентов. Невиданные проценты явки, невиданные проценты поддержки - что дальше?
Будет ли Путин собирателем русских земель в размере Советского Союза? Пока что у него в кармане Белоруссия. Армению, напротив, он на какое-то время потерял, не поддержав ее в карабахском конфликте. Конечно, есть большое желание присоединить Казахстан, где в северной части проживает большое количество русского населения. Но русский двуглавый орел (традиционный символ российского самодержавия) на Восток смотрит, прямо скажем, амбивалентно. С одной стороны, хочется забрать потерянное, один прекрасный город Ташкент чего стоит, но с другой стороны - колется. Китай не даст. Он хоть и прекрасный друг, и поддерживает на словах Путина, но Среднюю Азию в новую гипотетическую версию Советского Союза не отдаст.
А вот на Западе традиционный орел может кое-что поиметь. Продолжается война с Украиной, которая заметно слабеет, которая нервно меняет военачальников и в которой Зеленский, популярность которого зависит от хода войны, вряд останется президентом на следующих выборах.
Наконец, страны Балтии, или, как говорят русские, Прибалтика. Они в НАТО, укрепленном ныне в Балтийском море присоединением к блоку Финляндии и Швеции. Но будет ли НАТО стойким, если Россия придет в Прибалтику, опираясь на часть русского населения в этих странах, будет ли НАТО воевать за Нарву? Путин уверяет, что он туда не пойдет. Но то же самое он говорил о Крыме перед тем, как там появились в большом количестве «зеленые человечки» - русские военнослужащие без опознавательных знаков.
Однако есть не только военный путь захвата Прибалтики. Есть путь Ялты-2, на которой может согласиться Трамп. Сесть за стол переговоров и договориться о разделе мира. Четыре участника. Россия, США, ЕС и, возможно, Турция. Что же захочет прибрать к своим рукам Россия на Западе? Всю европейскую территорию Советского Союза, включая Молдавию? Почему нет! Но если думать по-крупному, почему бы не получить право оказывать влияние на страны бывшего Варшавского договора? Путин искренне ненавидит Польшу – почему бы ей не заткнуть рот? Насчет восстановления ГДР не знаю, но все возможно.
Самым крупным медийным событием президентских выборов стал тот факт, что Путин впервые в жизни выговорил на публике фамилию своего главного политического оппонента. Он назвал его г-н Навальный. Но не в знак уважения к тому, что на могилу Навального принесли горы цветов десятки тысяч москвичей (они что, голосовали потом на выборах за Путина?), причем москвичей разных возрастов, но с удивительной особенностью - это были какие-то ясноглазые люди, с чистым взглядом и осмысленным видом. Побольше бы таких!
Нет, Путин ничего хорошего о г-не Навальном не сообщил. Он просто-напросто сказал, что смерть в местах заключения случается, «такова жизнь» - добавил он (хотя добавлю от себя: скорее «такова смерть». И, заявил Путин, такая смерть бывает и в Америке. Он сказал это, решительно отчуждаясь от оппозиционного мнения, будто он убил оппозиционера, будто это случилось с его подачи.
Далее он сказал о своем принципиальном согласии с неким человеком, который предложил обменять Навального на какое-то количество сидящих по тюрьмам за границей русских патриотов-разведчиков. Но не получились - кандидат на высылку с единственным условием, чтобы он никогда не возвращался в Россию - выбыл в другой мир. Конечно, все так строго засекречено в Кремле, что даже всем понятное имя того человека, олигарха Абрамовича, нужно скрыть, потому что каждый шаг Путина даже в самые интимные места - это спецоперация. А потому - молчать!
Тем не менее, его преданный пресс-секретарь Песков развил тему, сказав журналистам, что Юлия Навальная, которая решила продолжать дело мужа, «теряет корни», очевидно, из-за долгого отсутствия на Родине, непонимания исторического значения президента - собирателя земель, и потому призвала европейцев считать выборы нелегитимными. Европейцы, как мы знаем, ее не послушались. Это первое предупреждение Кремля Юлии Навальной.
Что будет дальше, увидим. Будут ли расширяться репрессии против несогласных после выборов - тоже увидим. В любом случае, Путин чувствует себя великим всадником на коне русской истории, как Петр Первый. Интересно, прольет ли он слезы, как было однажды, на встрече с народом по случаю переизбрания на новый, теперь уже шестилетний, срок? Кто увидит живьем плачущего Путина и расскажет об этом внукам?
Или вдруг все пойдет не так, и рассердившись на непослушный Запад, где, по его недавним словам, он не верит никому - ни умным, ни дуракам, он шарахнет по Западу ядерным оружием, а сам отправится в рай? Рай для него забронирован, в это он верит тверже всего.