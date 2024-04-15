Смотрите, какие детские имена были самыми популярными в Эстонии в марте

Родилось десять пар двойняшек, из них четыре пары мальчиков, три пары девочек и три смешанных пар. В Таллинне зарегистрировано рождение 261 ребенка, в Харьюмаа - 102, на Хийумаа - четыре, в Ида-Вирумаа - 41, Йыгевамаа - 18, Ярвамаа - 19, Ляэнемаа - 11, Ляэне-Вирумаа - 38, Пыльвамаа - восемь, Пярнумаа - 46, Рапламаа - 21, на Сааремаа - 22, в Тартумаа - 93, Валгамаа - 16, Вильяндимаа - 28 и в Вырумаа - 18.

В марте девочек чаще всего называли следующими именами: Эва и Оливия (5). Самыми популярными именами мальчиков были Хуго (6) и Марк (5).

В прошлом месяце было заключено 260 браков, из этого числа 18 оформили нотариусы и один - священники. Состоялось также 240 разводов. В марте прошлого года брак был заключен 418 раз, разводов было 234.

В марте зарегистрировано 1327 смертей, в прошлом году в то же время их было 1295.

Имя и (или) фамилию поменяли на новую 194 человека: 52 взяли себе новое имя, 118 - новую фамилию, а 24 человека - и имя, и фамилию. Среди них - 126 женщины и 66 мужчины. В 2023 году в то же самое время имя и (или) фамилию поменяли на новую 235 человека.