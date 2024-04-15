РАЙНЕР САКС ⟩ Иранские и российские дроны не являются проблемой для западной ПВО

В целом о нападении Ирана на Израиль можно сказать, что его планирование и осуществление было достаточно сложным. Есть подозрение, что была предпринята попытка нанести удар по израильским аэродромам, чтобы снизить вероятность контрдействий. Достоверной информации обо всех конкретных целях не появилось.

Несомненно, зенитное вооружение, произведенное по западным и израильским стандартам, способно практически полностью уничтожить наступательные вооружения, производящиеся Ираном. Война в Украине показывает, что это касается и наступательных вооружений, производящихся в России. С точки зрения стратегического сдерживания, это очень важный результат. Израиль обязательно нанесет ответный удар. Тогда станет видно, как работает иранская противовоздушная оборона, которая также является важным компонентом стратегического сдерживания Ирана. Этот удар во многом может определить, каким будет баланс сил на Ближнем Востоке в будущем.

По данным американских военных источников, почти половина баллистических ракет, выпущенных по Израилю, не полетела в израильском направлении. В социальных сетях начали появляться видеоролики с ракетами, падающими на территорию Ирана. Если все это правда, у Ирана будет значительно меньше стимулов вступать в затяжной обмен огнем с Израилем.

Байден не поддерживает контрудар Израиля

Президент США сообщил президенту Израиля, что он не поддерживает израильский контрудар по Ирану.