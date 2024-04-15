Пн, 15.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

РАЙНЕР САКС ⟩ Иранские и российские дроны не являются проблемой для западной ПВО

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
Copy
Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Madis Veltman
  • Financial Times сообщает, что Сербия хочет закупить у Франции новые истребители
  • Атаки российских войск на Южном фронте вчера несколько активизировались
  • Генерал Сырский: российская армия хочет до 9 мая захватить Часов Яр

ВВС Украины подтвердили, что 13 апреля они нанесли успешный ракетный удар по оккупированному Луганску. Атака пришлась на командный пункт российской армейской группировки, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

В целом о нападении Ирана на Израиль можно сказать, что его планирование и осуществление было достаточно сложным. Есть подозрение, что была предпринята попытка нанести удар по израильским аэродромам, чтобы снизить вероятность контрдействий. Достоверной информации обо всех конкретных целях не появилось.

Несомненно, зенитное вооружение, произведенное по западным и израильским стандартам, способно практически полностью уничтожить наступательные вооружения, производящиеся Ираном. Война в Украине показывает, что это касается и наступательных вооружений, производящихся в России. С точки зрения стратегического сдерживания, это очень важный результат. Израиль обязательно нанесет ответный удар. Тогда станет видно, как работает иранская противовоздушная оборона, которая также является важным компонентом стратегического сдерживания Ирана. Этот удар во многом может определить, каким будет баланс сил на Ближнем Востоке в будущем.

По данным американских военных источников, почти половина баллистических ракет, выпущенных по Израилю, не полетела в израильском направлении. В социальных сетях начали появляться видеоролики с ракетами, падающими на территорию Ирана. Если все это правда, у Ирана будет значительно меньше стимулов вступать в затяжной обмен огнем с Израилем.

Байден не поддерживает контрудар Израиля

Президент США сообщил президенту Израиля, что он не поддерживает израильский контрудар по Ирану.

Понятно, что США хотят избежать эскалации конфликта на Ближнем Востоке, но сомнительно, что такая позиция действительно приведет к выполнению этой цели. Иран угрожает новыми нападениями на Израиль, если Израиль ответит на иранское нападение, но иранцы, конечно, понимают, что ответ Израиля неминуем.

Израиль уже атаковал объекты «Хезболлы» в ливанском Баальбеке. На какое-то время Израиль получил больше свободы действий для атак в Ливане. Военный кабинет Израиля вчера решил не спешить с контрударом против Ирана. Вероятно, еще и потому, что Иран сейчас готов к контратаке. Израиль атакует иранские военные объекты предположительно таким образом, чтобы существенно ограничить способность Ирана наносить воздушные удары в будущем.

Амбиции россиян в преддверии 9 мая

Главком ВСУ генерал Сырский выразил мнение, что российская армия хочет захватить город Часов Яр к западу от Бахмута до 9 мая (сейчас это самый важный национальный праздник в России). В целом продолжающаяся война показала, что российское военное командование не слишком зациклено на государственном праздничном календаре и действует по возможностям. Российская армия нападает, когда может, и защищается, когда не может атаковать.

ВВС Украины подтвердили, что 13 апреля они нанесли успешный ракетный удар по оккупированному Луганску. Атака пришлась на командный пункт российской армейской группировки. По данным ВВС Украины, атака была осуществлена ​​ракетами, полученными от западных доноров. В российских соцсетях распространилась информация о том, что Украина применила для атаки ракету нового типа, однако можно предположить, что это ракета Storm Shadow, выпущенная с истребителей ВВС Украины.

ПВО Украины вчера уничтожили над Черным морем две ракеты Х-59, которые были нацелены на Одесскую область. Одна российская ракета была сбита недалеко от города Днепр. Обломки упавшей ракеты ранили более десяти человек.

Вчера активность атак российских сил резко снизилась. Частично это, вероятно, было связано с большими потерями в предыдущие дни, но важной причиной может быть и успешная атака украинских войск на штаб в Луганске.

Ситуация на поле боя

Российские подразделения остаются бездействующими в направлении Сватово и Северодонецка. В районе Белогоровки организуются атаки, но успеха нет.

Активность атак российских войск в районе Бахмута существенно снизилась. Наступление на Часов Яр продолжаются, к югу от Бахмута были отдельные нападения. Украинское военное командование не удовлетворено деятельностью всех частей, занятых в обороне Часова Яра, поэтому предпринимаются попытки провести реорганизацию. Генерал Сырский и президент Зеленский также предупредили в своих сообщениях, что ситуация в этом районе станет более напряженной и гораздо более сложной для украинских частей в ближайшие дни.

Наиболее активные обстрелы вчера прошли под Донецком, как в районе Авдеевки, так и в районе Новомихайловки. На фронте серьезных изменений нет.

Атаки российских войск на Южном фронте вчера несколько активизировались. Основное направление наступления продолжает оставаться в районе Токмака. Войска в основном расквартированы на прежних местах. Вчера российская армия провела несколько безрезультатных атак на украинские позиции на восточном берегу Днепра. Вчера в Севастополе произошел крупный пожар, причины и последствия которого пока не называются. Пожар произошел в районе расположения главной базы морской пехоты РФ в Крыму.

Газета Financial Times сообщает, что Сербия хочет закупить у Франции новые истребители. Если сделка состоится, это будет означать серьезные стратегические изменения на Балканах, которые можно рассматривать как одно из главных последствий войны в Украине. В поддержку Украины стоит инвестировать, потому что это помогает решить несколько важных для Европы проблем.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх