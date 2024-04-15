Очень высокие зарплаты предлагались также маклерам по недвижимости (до 10 000 евро) и ведущим ИТ-специалистам (до 9000 евро). Зарплату выше 6000 евро в первом квартале предлагали также руководителям банковского сектора и ведущим специалистам строительного сектора.

Самый быстрый рост в маркетинге

Что касается сфер работы, то быстрее всего в течение года предложения по заработной плате росли в сфере маркетинга и здравоохранения (+25 процентов).

Размер предложений по зарплате упали только в одной сфере – ассистирование/администрирование, где предлагаемая зарплата снизилась на три процента.

Наибольший рост предложений по зарплате в первом квартале наблюдался в Тартумаа (включая Тарту), где предлагаемая заработная плата за год выросла на 17 процентов. Зарплата за предлагаемые рабочие места в Харьюмаа (включая Таллинн) выросла на 12 процентов, а в Пярнумаа – на восемь процентов. Предложения по зарплате также выросли на восемь процентов для вакансий, предлагаемых в Восточной Эстонии.

В первом квартале в Харьюмаа (включая Таллинн) и Тартумаа (включая Тарту) были самые высокооплачиваемые предложения работы в сфере продаж, где предлагаемая зарплата достигла 15 000 евро. В Пярнумаа (включая Пярну) самое высокое предложение по зарплате достигло 6000 евро и было предложено генеральному директору предприятия.

По данным портала вакансий CVKeskus.ee, самые высокооплачиваемые предложения по зарплате в Тарту на данный момент представлены на должностях торговых представителей (предлагаемая зарплата до 10 000 евро, включая бонусы), регионального руководителя (предлагаемая зарплата до 4000 евро) и электрика (предлагаемая зарплата до 3000 евро).

В тройку лучших предложений по заработной плате в Пярну входят предложения по зарплате для судебного юриста (предлагаемая зарплата превышает 2800 евро), повара (предлагаемая зарплата до 2500 евро) и водителя международного транспорта (предлагаемая зарплата до 2300 евро), срок действия вакансий истекает сегодня. Высокую зарплату в Пярну предлагают также механику ветрогенераторов - до 2200 евро.

В Харьюмаа (включая Таллинн) самую высокую зарплату предлагают торговым представителям (зарплата до 10 000 евро, включая бонусы), маклерам (зарплата до 5000 евро) и медсестрам (зарплата до 5000 евро). Зарплату до 4500 евро в столице также предлагают главному бухгалтеру, главврачу и аналитику цен на энергоносители.