Cредний диапазон брутто-зарплаты, предлагаемый в объявлениях о вакансиях, в первом квартале 2024 года составлял 1660–2244 евро, что на 13 процентов больше, чем за тот же период в 2023 году, выясняется из статистики портала вакансий CVKeskus.ee.
До 15 000 евро ⟩ Зарплаты стремительно растут: смотрите, какие должности в Эстонии самые высокооплачиваемые (1)
Больше всего за год выросли предложения по заработной плате для руководителей среднего звена и ведущих специалистов (+21 процент), а также для квалифицированных и профессиональных работников (+13 процентов). Меньше всего выросли предложения по зарплате для подсобных рабочих, офисных работников и специалистов среднего звена, где предлагаемая зарплата выросла за год на шесть процентов.
Руководитель по вербовке персонала портала вакансий CVKeskus.ee Грете Адлер, исходя из статистики зарплат, отметила, что среднее предложение заработной платы для ведущих специалистов в первом квартале 2024 года достигло рекордных 3222 евро.
«В предложениях о работе для специалистов среднего звена и офисных работников предложения заработной платы достигли 2644 евро, а в предложениях о работе для квалифицированных и профессиональных работников - 2140 евро. Предложения по зарплате для сотрудников сферы обслуживания и продаж достигли 1536 евро», - добавила Грете Адлер.
Зарплата до 15 000 евро
В первом квартале этого года работодатели также публиковали предложения о работе на портале вакансий CVKeskus.ee, где предлагаемая зарплата достигала даже 15 000 евро. Получение таких высоких зарплат в основном было связано с бонусами, которые получали лучшие работники отрасли.
В первом квартале в два с половиной раза больше, чем текущая зарплата членов Рийгикогу, были предложения по зарплате для руководителей по продажам, где предложения по зарплате для самых высокооплачиваемых должностей достигали 15 000 евро. Для сравнения укажем, что зарплата члена Рийгикогу на 1 апреля составляет 5979 евро и 95 центов.
Очень высокие зарплаты предлагались также маклерам по недвижимости (до 10 000 евро) и ведущим ИТ-специалистам (до 9000 евро). Зарплату выше 6000 евро в первом квартале предлагали также руководителям банковского сектора и ведущим специалистам строительного сектора.
Самый быстрый рост в маркетинге
Что касается сфер работы, то быстрее всего в течение года предложения по заработной плате росли в сфере маркетинга и здравоохранения (+25 процентов).
Размер предложений по зарплате упали только в одной сфере – ассистирование/администрирование, где предлагаемая зарплата снизилась на три процента.
Наибольший рост предложений по зарплате в первом квартале наблюдался в Тартумаа (включая Тарту), где предлагаемая заработная плата за год выросла на 17 процентов. Зарплата за предлагаемые рабочие места в Харьюмаа (включая Таллинн) выросла на 12 процентов, а в Пярнумаа – на восемь процентов. Предложения по зарплате также выросли на восемь процентов для вакансий, предлагаемых в Восточной Эстонии.
В первом квартале в Харьюмаа (включая Таллинн) и Тартумаа (включая Тарту) были самые высокооплачиваемые предложения работы в сфере продаж, где предлагаемая зарплата достигла 15 000 евро. В Пярнумаа (включая Пярну) самое высокое предложение по зарплате достигло 6000 евро и было предложено генеральному директору предприятия.
По данным портала вакансий CVKeskus.ee, самые высокооплачиваемые предложения по зарплате в Тарту на данный момент представлены на должностях торговых представителей (предлагаемая зарплата до 10 000 евро, включая бонусы), регионального руководителя (предлагаемая зарплата до 4000 евро) и электрика (предлагаемая зарплата до 3000 евро).
В тройку лучших предложений по заработной плате в Пярну входят предложения по зарплате для судебного юриста (предлагаемая зарплата превышает 2800 евро), повара (предлагаемая зарплата до 2500 евро) и водителя международного транспорта (предлагаемая зарплата до 2300 евро), срок действия вакансий истекает сегодня. Высокую зарплату в Пярну предлагают также механику ветрогенераторов - до 2200 евро.
В Харьюмаа (включая Таллинн) самую высокую зарплату предлагают торговым представителям (зарплата до 10 000 евро, включая бонусы), маклерам (зарплата до 5000 евро) и медсестрам (зарплата до 5000 евро). Зарплату до 4500 евро в столице также предлагают главному бухгалтеру, главврачу и аналитику цен на энергоносители.