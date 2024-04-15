Открытие британских ученых: ухудшение зрения может быть предвестником очень тяжелой болезни

В исследовании приняли участие 8623 здоровых человека из британского Норфолка, за которыми наблюдали в течение многих лет. К концу исследования у 537 участников развилась деменция, поэтому исследователи смогли увидеть, какие факторы и признаки предшествовали постановке диагноза.

На начальных фазах исследования участникам было предложено пройти тест на зрительную чувствительность. Для теста им нужно было нажать кнопку, как только они увидели треугольник, образующийся на поле из движущихся точек. Людям, у которых развилась деменция, потребовалось значительно больше времени, чтобы увидеть треугольник на экране, чем людям, у которых позднее деменция не развилась.

Проблемы со зрением могут быть ранним индикатором снижения когнитивных функций, поскольку токсичные амилоидные тела, связанные с болезнью Альцгеймера, могут сначала поражать области мозга, отвечающие за зрение. По мере прогрессирования заболевания повреждаются части мозга, связанные с памятью. Таким образом, тесты на зрение могут обнаружить нарушения раньше, чем тесты на память.

При болезни Альцгеймера также затрагиваются некоторые другие аспекты зрительного восприятия, такие как способность видеть очертания объектов (контрастная чувствительность) и различать определенные цвета (известно, что способность различать сине-зеленый спектр нарушается уже на ранних стадиях деменции).

Еще одним ранним признаком болезни Альцгеймера является дефицит «тормозного контроля» движений глаз. Это означает, что отвлекающие стимулы легче удерживают внимание. Люди с болезнью Альцгеймера, похоже, испытывают трудности с игнорированием отвлекающих раздражителей, что может проявляться в виде проблем с движением глаз и контролем над ними.

Если первые признаки деменции затрудняют избегание отвлекающих раздражителей, эти проблемы могут увеличить риск попадания человека в дорожно-транспортные происшествия.