В Эстонии станет проще получить права на управление трактором

«Изменилась практика сдачи экзамена по вождению колесного трактора или на права категории Т. Лицам, имеющим право управления автопоездом (права категории CE или DE, или подкатегории C1E или D1) больше не нужно сдавать экзамен по вождению, чтобы получить права категории Т», - рассказала руководитель экзаменационного отдела Департамента транспорта Аве Смирнов.

Это значит, что с 26 марта 2024 года водители указанных транспортных средств при смене водительского удостоверения будут автоматически получать категорию Т в дополнение к уже имеющимся в их водительском удостоверении.

Для получения водительского удостоверения категории Т заявление необходимо подать в электронной среде Департамента транспорта или в соответствующем бюро обслуживания департамента.

До 1 июля 2024 года государственная пошлина на выдачу водительских прав составляет при использовании электронной среды 20 евро, а при обращении в бюро обслуживания - 26 евро.