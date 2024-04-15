В предстоящее воскресенье, 21 апреля, в деревне Раннаметса (волость Хяэдемеэсте) состоится традиционный забег по дюнам (Luitejooks).
Забег по дюнам может побить рекорд по числу участников
Весенний забег, первый из трех, входящих в серию, предложит участникам не только возможность активно и с пользой провести время, но и полюбоваться прекрасными природными ландшафтами, поскольку тропа проходит через сосновый лес природного заповедника Луйтемаа.
Район известен самыми высокими песчаными дюнами в Эстонии, а участники будут пересекать вторую по высоте из них – Тыотусемяэ. Трасса забега по дюнам очень разнообразна: первая треть маршрута проходит по склону, а затем поворачивает в лес, где нет места длинным и скучным прямым.
Мероприятие, считающееся среди поклонников спорта вестником весны, предназначено для всех желающих. В программе дистанция протяженностью 8,3 км, которую можно преодолеть как бегом, так и прогулочным шагом, как с хронометражем, так и без него. Для самых маленьких в программе предусмотрены детские забеги.
А еще в программу входит и уникальный для Эстонии забег с собаками.
Программа и дистанции:
10.00 Кросс с собаками (5,4 km)
11.30 Детские забеги
13.00 Забег (или поход) по дюнам (8,3 km)
13.05 Поход по дюнам с собаками (8,3 km)
За несколько дней до окончания предварительной регистрации на забег по дюнам зарегистрировались почти 700 человек со всей Эстонии.
«За годы этот забег по дюнам стал для многих людей со всей Эстонии мероприятием открытия сезона, - рассказал главный организатор Вахур Мяэ, который считает, что вполне возможно, число участников перевалит за 1000. - Многое зависит от погоды, но пока мы движемся в этом направлении».
Поскольку регистрация продолжается и зарегистрироваться можно будет в том числе и на месте, сколько конкурентов в итоге будет, выяснится непосредственно перед стартом.
Все финишеры основных дистанций – бега, ходьбы и кросса с собаками – будут награждены уникальной медалью. Оформление медали посвящено месту, в котором проходит забег по дюнам: на ней изображены и сосны, и дюны. Второй год подряд самые настойчивые - те, кто также принимает участие в забеге двух мостов 1 сентября и забеге по пляжу Пярну 27 октября - собирают в свою коллекцию комплект медалей, в котором трофеи мероприятий образуют единое целое.
Все желающие, которые не смогут приехать в Раннаметса, до 30 апреля могут принять участие в виртуальном забеге. В рамках мероприятия такой забег проводится впервые и правила просты: до 30 апреля нужно преодолеть дистанцию в 8,3 км, неважно, будет это сразу один отрезок или же несколько, преодоленных в разное время – результаты будут суммироваться.
Виртуальный забег позволяет вам участвовать в удобное для вас время, в удобном месте и самым удобным способом – бегом или ходьбой. Все финишеры также получат медали.
Забег по дюнам является стартовым этапом серии из трех забегов пярнуского Клуба двух мостов, а также частью программы «Пярнумаа двигается», проводимой Спортивным обществом Пярнумаа.
Предварительная регистрация продлится до 18 апреля на домашней странице мероприятия.
При регистрации в день забега придется заплатить более высокую плату за участие. Прейскурант находится здесь.
На виртуальный забег можно зарегистрироваться до 18.00 30 апреля