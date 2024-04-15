Забег по дюнам может побить рекорд по числу участников

Поскольку регистрация продолжается и зарегистрироваться можно будет в том числе и на месте, сколько конкурентов в итоге будет, выяснится непосредственно перед стартом.

Все финишеры основных дистанций – бега, ходьбы и кросса с собаками – будут награждены уникальной медалью. Оформление медали посвящено месту, в котором проходит забег по дюнам: на ней изображены и сосны, и дюны. Второй год подряд самые настойчивые - те, кто также принимает участие в забеге двух мостов 1 сентября и забеге по пляжу Пярну 27 октября - собирают в свою коллекцию комплект медалей, в котором трофеи мероприятий образуют единое целое.

Все желающие, которые не смогут приехать в Раннаметса, до 30 апреля могут принять участие в виртуальном забеге. В рамках мероприятия такой забег проводится впервые и правила просты: до 30 апреля нужно преодолеть дистанцию в 8,3 км, неважно, будет это сразу один отрезок или же несколько, преодоленных в разное время – результаты будут суммироваться.

Виртуальный забег позволяет вам участвовать в удобное для вас время, в удобном месте и самым удобным способом – бегом или ходьбой. Все финишеры также получат медали.

Забег по дюнам является стартовым этапом серии из трех забегов пярнуского Клуба двух мостов, а также частью программы «Пярнумаа двигается», проводимой Спортивным обществом Пярнумаа.

Предварительная регистрация продлится до 18 апреля на домашней странице мероприятия.

При регистрации в день забега придется заплатить более высокую плату за участие. Прейскурант находится здесь.

На виртуальный забег можно зарегистрироваться до 18.00 30 апреля