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NASA сделает важное заявление о Марсе

rus.postimees.ee
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На сегодняшний день марсоход поместил на планету десять образцов грунта, которые необходимо собрать и доставить обратно на Землю. На снимке - фотомонтаж этих образцов.
На сегодняшний день марсоход поместил на планету десять образцов грунта, которые необходимо собрать и доставить обратно на Землю. На снимке - фотомонтаж этих образцов. Фото: JPL / NASA

Пока известно, что это касается доставки на Землю образцов марсианской почвы: в настоящее время NASA испытывает трудности с миссией по возвращению марсианских почвенных образцов. В понедельник, 15 апреля, в 20:00 по эстонскому времени NASA проведет пресс-конференцию для СМИ, чтобы представить свои рекомендации по дальнейшим действиям. Postimees проведет прямую трансляцию этого события.

Миссия длится уже несколько лет, начиная с отправки на Марс исследовательского аппарата Perseverance в феврале 2021 года. Задачей Perseverance является сбор интересующих образцов марсианских пород, которые затем другая миссия соберет и доставит на Землю.

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