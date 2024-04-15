Пока известно, что это касается доставки на Землю образцов марсианской почвы: в настоящее время NASA испытывает трудности с миссией по возвращению марсианских почвенных образцов. В понедельник, 15 апреля, в 20:00 по эстонскому времени NASA проведет пресс-конференцию для СМИ, чтобы представить свои рекомендации по дальнейшим действиям. Postimees проведет прямую трансляцию этого события.
Для подписчиков
NASA сделает важное заявление о Марсе
Миссия длится уже несколько лет, начиная с отправки на Марс исследовательского аппарата Perseverance в феврале 2021 года. Задачей Perseverance является сбор интересующих образцов марсианских пород, которые затем другая миссия соберет и доставит на Землю.