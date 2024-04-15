NASA сделает важное заявление о Марсе

На сегодняшний день марсоход поместил на планету десять образцов грунта, которые необходимо собрать и доставить обратно на Землю. На снимке - фотомонтаж этих образцов.

Пока известно, что это касается доставки на Землю образцов марсианской почвы: в настоящее время NASA испытывает трудности с миссией по возвращению марсианских почвенных образцов. В понедельник, 15 апреля, в 20:00 по эстонскому времени NASA проведет пресс-конференцию для СМИ, чтобы представить свои рекомендации по дальнейшим действиям. Postimees проведет прямую трансляцию этого события.