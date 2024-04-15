Полиция просила помощи в установлении местонахождения 14-летней Александры, которая в воскресенье вышла из своего дома в Нарве и не вернулась.
Полиция: пропавшая 14-летняя Александра найдена
Родители девочки сообщили сегодня, 15 апреля, в полицию, что Александра покинула свой дом в городе Нарва вчера днем около 14 часов. В полночь девочка связалась с родителем: написала сообщение и пообещала вернуться домой, но до сих пор так и не пришла. В школе она сегодня также не появилась. Александра не отвечала на телефонные звонки, а родители не знали, где находится их ребенок.
Позднее в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны уточнили, что девочка нашлась. «Некоторое время назад полиция связалась с разыскиваемой девочкой по телефону. Она заверила, что с ней все в порядке, и пообещала связаться с родителями и в ближайшее время вернуться домой», - добавили в полиции.