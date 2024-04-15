Полиция: пропавшая 14-летняя Александра найдена

Родители девочки сообщили сегодня, 15 апреля, в полицию, что Александра покинула свой дом в городе Нарва вчера днем ​​около 14 часов. В полночь девочка связалась с родителем: написала сообщение и пообещала вернуться домой, но до сих пор так и не пришла. В школе она сегодня также не появилась. Александра не отвечала на телефонные звонки, а родители не знали, где находится их ребенок.