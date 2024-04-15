Центристы не будут оспаривать избрание Осиновского

По словам Кландорфа, в Законе об организации местного самоуправления не оговаривается количество попыток избрания при выборах мэра, поскольку порядок избрания мэра должен быть прописан в подзаконных актах города.

«Выбирать можно до тех пор, пока, как говорится, не пойдет белый дым, - сказал Кландорф. - Таллиннское горсобрание имеет право устанавливать собственный порядок выборов. Там не указано количество раз. В нормальной ситуации так мэра не избрали бы. Эта коалиция четверки - ненормальное объединение. История показала, что из подобного ничего не выходит».

По мнению Кландорфа, оспаривание результатов выборов мэра было бы пустой тратой времени, однако фракция Центристской партии в понедельник вечером обсудит этот вопрос. «И это ничего не изменит. Оспаривание в суде займет какое-то время. За то время, что суд принимает решение, срок полномочий депутатов истечет, у них всего полтора года», - сказал Кландорф, который работает в Таллиннском горобрании с 2005 года, но не помнит, чтобы нечто подобное тому, что произошло в воскресенье, происходило здесь раньше.

Социал-демократ Евгений Осиновский в воскресенье в первом туре голосования в Таллиннском горобрании получил 38 голосов и не был избран. Во втором туре голосования Осиновский получил поддержку 39 депутатов. Лишь с третьей попытки Осиновский набрал 41 голос в Таллиннском горсобрании, состоящем из 79 членов, и был избран.