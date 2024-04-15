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Критика не обоснована? Торговые сети ответили на заявление канцлера юстиции о кассах самообслуживания

Анита Авакова
, репортер-редактор
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Касса самообслуживания супермаркете Maxima XX.
Касса самообслуживания супермаркете Maxima XX. Фото: Maxima Eesti

По словам канцлера юстиции Юлле Мадизе, помимо касс самообслуживания, в каждом магазине должна быть открыта как минимум одна обычная касса: не стоит забывать, что люди с ограниченными возможностями не всегда могут самостоятельно справляться с совершением покупок. Но соблюдают ли это правило торговые сети?

Как выяснилось из опроса Selver, Rimi, Prisma и Maxima, в каждом магазине этих торговых сетей практически всегда открыта хотя бы одна обычная касса. 

Представители всех торговых сетей отмечают, что их кассы самообслуживания или метод самостоятельного совершения покупок крайне удобен: например, если у посетителя магазина Selver есть клиентская карта, он может сканировать товары с помощью специального пульта или мобильного приложения прямо во время похода по магазину, а в Maxima некоторые кассы самообслуживания принимают наличные. Однако для кого-то эти удобства совсем ничего не значат. 

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