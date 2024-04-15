По словам канцлера юстиции Юлле Мадизе, помимо касс самообслуживания, в каждом магазине должна быть открыта как минимум одна обычная касса: не стоит забывать, что люди с ограниченными возможностями не всегда могут самостоятельно справляться с совершением покупок. Но соблюдают ли это правило торговые сети?
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Критика не обоснована? Торговые сети ответили на заявление канцлера юстиции о кассах самообслуживания
Как выяснилось из опроса Selver, Rimi, Prisma и Maxima, в каждом магазине этих торговых сетей практически всегда открыта хотя бы одна обычная касса.