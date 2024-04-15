Критика не обоснована? Торговые сети ответили на заявление канцлера юстиции о кассах самообслуживания

Как выяснилось из опроса Selver, Rimi, Prisma и Maxima, в каждом магазине этих торговых сетей практически всегда открыта хотя бы одна обычная касса.

Представители всех торговых сетей отмечают, что их кассы самообслуживания или метод самостоятельного совершения покупок крайне удобен: например, если у посетителя магазина Selver есть клиентская карта, он может сканировать товары с помощью специального пульта или мобильного приложения прямо во время похода по магазину, а в Maxima некоторые кассы самообслуживания принимают наличные. Однако для кого-то эти удобства совсем ничего не значат.