В понедельник, 15 апреля, представители Центристской партии передадут список кандидатов на выборы в Европейский парламент в избирательную комиссию. Кандидатами от партии являются Михаил Кылварт, Лаури Лаатс, Эрки Сависаар, Аннели Отть, Андрей Коробейник, Янек Мягги, Моника Хауканымм, Айвар Рийсалу и Яна Тоом.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Центристская партия зарегистрировала свой список кандидатов в Европарламент
Первым номером в списке центристов является Михаил Кылварт, а замыкает список - Яна Тоом. 6 апреля Тоом заявила, что в партии договорились, что самые сильные кандидаты будут в начале и в конце списка. «Это не только наша логика, многие так делают», - сказала Тоом.