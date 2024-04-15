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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Центристская партия зарегистрировала свой список кандидатов в Европарламент

Лоора-Элизабет Ломп Тайро Луттер
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В понедельник, 15 апреля, представители Центристской партии передадут список кандидатов на выборы в Европейский парламент в избирательную комиссию. Кандидатами от партии являются Михаил Кылварт, Лаури Лаатс, Эрки Сависаар, Аннели Отть, Андрей Коробейник, Янек Мягги, Моника Хауканымм, Айвар Рийсалу и Яна Тоом.

Первым номером в списке центристов является Михаил Кылварт, а замыкает список - Яна Тоом. 6 апреля Тоом заявила, что в партии договорились, что самые сильные кандидаты будут в начале и в конце списка. «Это не только наша логика, многие так делают», - сказала Тоом.

Отвечая на вопрос, насколько она уверена в своем возвращении в Брюссель, Тоом считает, что ей свойственно концентрироваться на цели во время кампании и просто делать свою работу: «Прогнозы дам 10 июня, но думаю, что вернусь. Мне нравится эта работа, поэтому я сосредотачиваюсь на победе».

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