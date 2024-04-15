Евгений Осиновский (Социал-Демократическая партия) был с трудом избран мэром Таллинна, потому что вдруг выяснилось, что среди членов Социал-Демократической партии, Партии реформ, «Отечества» и «Ээсти 200» нашлись те, кто за него не проголосовал. После пары часов возни недостающие голоса все же были найдены, и даже из Центристской партии в последнюю минуту удалось перетянуть один голос.

«Мы заранее знали, что положение трудное, но того, что так придется искать голоса, мы не ожидали», – заявил Осиновский о продолжавшейся несколько часов игре нервов в Таллиннском совете. Новая управляющая городом коалиция собралась утром, зная, что у них есть ровно необходимое количество голосов, то есть сорок, но оказалось, что это все же не так. Некоторых голосов недосчитались, и их искали в трех турах голосования в течение нескольких часов.