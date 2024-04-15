Нападение в Сиднее: убийца специально выбирал женщин, считают в полиции

Пять из шести погибших от рук Джоэла Каучи в торговом многолюдном комплексе Westfield Bondi Junction были женщинами. Еще несколько человек, в том числе маленькая девочка, получили ранения.

Как сказала интервью австралийскому телеканалу ABC News комиссар полиции Нового Южного Уэльса Карен Вебб, было «очевидно», что Каучи выбирал в качестве жертв именно женщин.

Единственный погибший мужского пола - охранник центра 30-летний Фараз Тахир, попытавшийся остановить Каучи.

Другими жертвами стали 47-летняя Джейд Янг, 55-летняя Пикрия Даршиа, 25-летняя Доун Синглтон, 38-летняя Эшли Гуд и Чэн Исюань, которой предположительно было от 20 до 30 лет.

«Видеозаписи говорят сами за себя - сказала Вебб. - Для меня и для других следователей очевидно… что преступник сосредоточился на женщинах и избегал мужчин».

«Мы не знаем, что творилось в голове у преступника, и именно поэтому важно, чтобы детективы, не жалея времени, опросили тех, кто его знает».

Власти ранее заявили, что у Каучи, скорее всего, были проблемы с психическим здоровьем.

Его отец, Эндрю Каучи, рассказал журналистам, что Джоэл страдал психическими заболеваниями и недавно прекратил прием лекарств.

«Для вас он чудовище. Для меня он был очень больным мальчиком», - сказал он в видеоролике, опубликованном газетой The Australian.