Социал-демократка Мадле Липпус, сохранившая пост вице-мэра Таллинна в сфере планирования в новом составе городской управы, заявила, что столичная администрация начнет решать проблемы горожан с парковкой по тому принципу, что автомобиль не обязательно должен стоять перед подъездом дома, а может находиться, например, в специальном паркинге.
Новая столичная горуправа думает о постройке паркингов в спальных районах
По ее словам, в первую очередь это касается тех районов, в которых уличное пространство проектировалось во времена, когда количество автомобилей было значительно меньше: Каламая, Ыйсмяэ, Мустамяэ и Ласнамяэ, передает Rus.ERR.
«Машина не обязательно должна стоять перед домом. В очень многих других городах есть примеры строительства паркингов, которые по своей природе могут обогатить городское пространство. Например, на крыше паркинга может быть дополнительное публичное пространство, детская площадка и озеленение», - сказала Липпус, и этот пункт означает, что нужно искать такие решения, которые позволят людям парковать свои автомобили, но не за счет качества уличного пространства и перед дверью дома.