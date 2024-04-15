Новая столичная горуправа думает о постройке паркингов в спальных районах

По ее словам, в первую очередь это касается тех районов, в которых уличное пространство проектировалось во времена, когда количество автомобилей было значительно меньше: Каламая, Ыйсмяэ, Мустамяэ и Ласнамяэ, передает Rus.ERR .

«Машина не обязательно должна стоять перед домом. В очень многих других городах есть примеры строительства паркингов, которые по своей природе могут обогатить городское пространство. Например, на крыше паркинга может быть дополнительное публичное пространство, детская площадка и озеленение», - сказала Липпус, и этот пункт означает, что нужно искать такие решения, которые позволят людям парковать свои автомобили, но не за счет качества уличного пространства и перед дверью дома.